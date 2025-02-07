運動雲

>

士官長的勇士任務　巴特勒喊話為灣區拿下總冠軍

▲▼巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

▲巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，7日正式為「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）舉行加盟記者會，巴特勒也確定將穿上勇士10號球衣效力，他也喊話很高興不用再被球隊禁賽，也認真表示希望能為灣區軍團再贏得總冠軍榮耀。

本季由於與原東家邁阿密熱火鬧翻，3度遭到熱火球團處以禁賽的巴特勒，日前透過交易正式轉戰勇士效力，也和灣區大軍簽下2年延長合約，將和「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）聯手出擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴特勒強調，「我對於熱火球團的工作人員以及隊友們非常尊重，也希望他們一切順利。」

談到先前有傳聞指出，巴特勒不想被交易至勇士，最想去的落腳處則是鳳凰城太陽，對此巴特勒則強調，「我認為最重要的就是再次擋球，我只想做自己一直來都會獲得開心的事，很高興我不用再被禁賽。」

即將和柯瑞和格林（Draymond Green）組成勇士新三巨頭，巴特勒則強調，「柯瑞和格林總是能打出勝利籃球，而我來到這裡也會盡力做到大家的期待，也就是幫助勇士再拿下總冠軍。」

關鍵字： 巴特勒士官長勇士熱火NBAJimmy Butler

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勇士主場就是狂！　球團公布上半季主場「進場率」達8成

勇士主場就是狂！　球團公布上半季主場「進場率」達8成

K湯轟25分射垮綠衫軍　獨行俠交易唐西奇後終獲首勝

K湯轟25分射垮綠衫軍　獨行俠交易唐西奇後終獲首勝

快訊／台籃攻城獅主場傳球迷場邊非法下注　球團喊話捍衛賽事形象

快訊／台籃攻城獅主場傳球迷場邊非法下注　球團喊話捍衛賽事形象

巴特勒快來！勇士又輸了　遭湖人詹皇42分17籃板轟垮

巴特勒快來！勇士又輸了　遭湖人詹皇42分17籃板轟垮

「金童」唐西奇加盟湖人首秀日期出爐　11日對戰爵士有望上陣

「金童」唐西奇加盟湖人首秀日期出爐　11日對戰爵士有望上陣

台籃震撼彈！　艾夫伯回歸加盟新北國王

台籃震撼彈！　艾夫伯回歸加盟新北國王

勇士「大鳥」PLG首秀高效砍22分　吳永仁讚柏德無可挑剔

勇士「大鳥」PLG首秀高效砍22分　吳永仁讚柏德無可挑剔

快訊／蔡文誠神妙致勝籃板建功　勇士終結對獵鷹3連敗

快訊／蔡文誠神妙致勝籃板建功　勇士終結對獵鷹3連敗

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

快訊／林昀儒強勢出擊　新加坡大滿貫賽男單8強門票到手

快訊／林昀儒強勢出擊　新加坡大滿貫賽男單8強門票到手

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

熱門新聞

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

成中華男籃最大遺珠？　李家慷：現在的我還不夠資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1籃網將買斷西蒙斯合約　新東家2選1

2湖人送禮！獨行俠新援破紀錄

3獨行俠回主場　湯普森預期被噓爆

4藍翊誠放棄　葉總：如年輕3、4歲

5王建民談終結者人選　林岳平提一隱憂

最新新聞

1士官長的勇士任務　巴特勒喊話拿冠軍

2籃網將買斷西蒙斯合約　新東家2選1

3中華男籃遺珠？　李家慷自認還不夠格

4湖人送禮！獨行俠新援破紀錄

5亞冬運開幕　台灣27順位進場

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366