士官長的勇士任務　巴特勒喊話為灣區拿下總冠軍

▲巴特勒正式加盟勇士，將披10號戰袍。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，7日正式為「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）舉行加盟記者會，巴特勒也確定將穿上勇士10號球衣效力，他也喊話很高興不用再被球隊禁賽，也認真表示希望能為灣區軍團再贏得總冠軍榮耀。

本季由於與原東家邁阿密熱火鬧翻，3度遭到熱火球團處以禁賽的巴特勒，日前透過交易正式轉戰勇士效力，也和灣區大軍簽下2年延長合約，將和「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）聯手出擊。

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巴特勒強調，「我對於熱火球團的工作人員以及隊友們非常尊重，也希望他們一切順利。」

談到先前有傳聞指出，巴特勒不想被交易至勇士，最想去的落腳處則是鳳凰城太陽，對此巴特勒則強調，「我認為最重要的就是再次擋球，我只想做自己一直來都會獲得開心的事，很高興我不用再被禁賽。」

即將和柯瑞和格林（Draymond Green）組成勇士新三巨頭，巴特勒則強調，「柯瑞和格林總是能打出勝利籃球，而我來到這裡也會盡力做到大家的期待，也就是幫助勇士再拿下總冠軍。」