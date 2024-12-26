運動雲

>

七六人隊史首見　馬克西33分12助攻寫聖誕大戰神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2024-25賽季「聖誕大戰」東區重點賽事，費城七六人最終118比114攻破波士頓塞爾提克主場，且賞給綠衫軍罕見2連敗。此戰七六人贏球最大關鍵，正是當家明星主控馬克西(Tyrese Maxey)全場砍下33分、4籃板、12助攻、3抄截，更成為隊史首位在聖誕大戰拿下單場至少「30分+10助攻」的後場好手。

本季在「關鍵時刻」(比賽最後5分鐘，分差僅有5分或更少的時刻)，得分(5.9分)高居全聯盟首位的馬克西，今日在作客挑戰綠衫軍一役，決勝期先是關鍵上籃，隨後兩罰俱中奠定勝果，幫助七六人以4分之差勝出。

此戰馬克西出賽40分48秒，全場23投12中，砍下33分、4籃板、12助攻、3抄截、1阻攻表現出色，也成為隊史首位在聖誕大戰拿下至少「30分+10助攻」好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

決勝第4節猛砍13分，領軍撂倒強敵塞爾提克的馬克西表示，「前幾周球隊遭遇傷病問題，狀況真的差很多，不斷有傷兵出現導致陣容得重新摸索，但現在我們開始找到答案了。」

現年24歲的馬克西，本季25.7分、3.9籃板、5.4助攻、2抄截，七六人靠著近10戰拿下7勝，目前戰績11勝17敗，排名已經爬上東區第11位。

▲七六人馬克西。（圖／路透）

▲七六人馬克西寫下隊史首見聖誕大戰神紀錄。（圖／路透）

關鍵字： NBA聖誕大戰馬克西七六人Tyrese Maxey

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

聖誕大戰壓軸賽太陽高升　杜蘭特、畢爾各轟27分射金塊

聖誕大戰壓軸賽太陽高升　杜蘭特、畢爾各轟27分射金塊

悲情！柯瑞超神聖誕三分秀白搭　湖人里夫斯大三元還飆致勝準絕殺

悲情！柯瑞超神聖誕三分秀白搭　湖人里夫斯大三元還飆致勝準絕殺

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

斑馬聖誕紀錄夜！溫班亞瑪轟42分18籃板4火鍋　馬刺仍不敵尼克

斑馬聖誕紀錄夜！溫班亞瑪轟42分18籃板4火鍋　馬刺仍不敵尼克

被日本職籃冠軍隊點名嚴防　盧峻翔：感謝再努力

被日本職籃冠軍隊點名嚴防　盧峻翔：感謝再努力

快訊／領航猿不敵日本王者蜻蜓　東超3連勝在主場破功

快訊／領航猿不敵日本王者蜻蜓　東超3連勝在主場破功

林書豪與新北國王東超又輸　岸本隆一致勝三分彈率黃金國王奪勝

林書豪與新北國王東超又輸　岸本隆一致勝三分彈率黃金國王奪勝

陳念琴任公益大使和唐寶寶互動　2025年訓練目標與計畫首度曝光

陳念琴任公益大使和唐寶寶互動　2025年訓練目標與計畫首度曝光

女籃救世主是她！　WNBA神射手克拉克奪美聯社年度最佳女運動員

女籃救世主是她！　WNBA神射手克拉克奪美聯社年度最佳女運動員

不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台鋼網羅大聯盟級新洋投　再補強兄弟投手廖乙忠

超狂三分球連發卻吞敗　柯瑞創生涯聖誕大戰新高38分

富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估吸收廖任磊

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

七六人隊史首見　馬克西33分12助攻寫聖誕大戰神紀錄

太陽密謀組新3巨頭鎖定「士官長」　先發雙星出售要換巴特勒加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼網羅新洋投　再補兄弟廖乙忠

2轟聖誕大戰新高38分　柯瑞悲情吞敗

3富邦洽談賴鴻誠「差不多」　評估廖任磊

4K湯紀錄之夜　獨行俠聖誕大戰仍輸球

5馬克西寫七六人聖誕大戰神紀錄！

最新新聞

1轟聖誕大戰新高38分　柯瑞悲情吞敗

2馬克西寫七六人聖誕大戰神紀錄！

3戰神大鎖紓壓秘訣　陳文宏靠美食放鬆

4葉承翰無四死MVP　福林隊史首冠

5杜蘭特稱約基奇「當今最強、史上前10」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

闖金牌戰！林郁婷推拳感謝　喊話『我會把金牌帶回去』

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366