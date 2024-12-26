七六人隊史首見　馬克西33分12助攻寫聖誕大戰神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2024-25賽季「聖誕大戰」東區重點賽事，費城七六人最終118比114攻破波士頓塞爾提克主場，且賞給綠衫軍罕見2連敗。此戰七六人贏球最大關鍵，正是當家明星主控馬克西(Tyrese Maxey)全場砍下33分、4籃板、12助攻、3抄截，更成為隊史首位在聖誕大戰拿下單場至少「30分+10助攻」的後場好手。

本季在「關鍵時刻」(比賽最後5分鐘，分差僅有5分或更少的時刻)，得分(5.9分)高居全聯盟首位的馬克西，今日在作客挑戰綠衫軍一役，決勝期先是關鍵上籃，隨後兩罰俱中奠定勝果，幫助七六人以4分之差勝出。

此戰馬克西出賽40分48秒，全場23投12中，砍下33分、4籃板、12助攻、3抄截、1阻攻表現出色，也成為隊史首位在聖誕大戰拿下至少「30分+10助攻」好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

決勝第4節猛砍13分，領軍撂倒強敵塞爾提克的馬克西表示，「前幾周球隊遭遇傷病問題，狀況真的差很多，不斷有傷兵出現導致陣容得重新摸索，但現在我們開始找到答案了。」

現年24歲的馬克西，本季25.7分、3.9籃板、5.4助攻、2抄截，七六人靠著近10戰拿下7勝，目前戰績11勝17敗，排名已經爬上東區第11位。

▲七六人馬克西寫下隊史首見聖誕大戰神紀錄。（圖／路透）