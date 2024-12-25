運動雲

>

洋將艾德樂扮聖誕老人　海神圖書館與學童相見歡

▲海神洋將艾德扮成聖誕老人，與隊友唐維傑、李威霆一銅和學童相見歡。（圖／海神提供）

▲海神洋將艾德扮成聖誕老人，與隊友唐維傑、李威霆一銅和學童相見歡。（圖／海神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊聖誕節送驚喜！備戰賽季不忘回饋社區，高雄全家海神隊25日造訪高雄市苓雅區成功國小，與幼兒園「海豚班」和國小部的小朋友互動。配合成功國小12月圖書館「各項運動種類介紹」的圖書主題佈置，由苓雅區海派大使唐維傑、呂威霆以及立陶宛籍洋將艾德，藉籃球英文與投籃教學推廣籃球運動，艾德活動尾聲特別裝扮聖誕老人，與孩童們共度美好的聖誕佳節。

國揚集團旗下高雄全家海神隊，成立以來結合母集團資源，持續透過校園與活動回饋港都，連結在地，至今已舉辦超過三十場校園公益活動，今日前進位於苓雅區，歷史悠久創校120年的成功國小，造訪「海豚班」幼兒園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成功國小校址位於高雄港碼頭附近，校內圖書館別出心裁採用海洋元素，以魚骨頭、漁網等海洋意象打造社區共讀站，海神隊的唐維傑、呂威霆及艾德化身一日「英文小老師」，以圖片搭配簡單籃球英文單字，希望透過遊戲互動，在小朋友心中播下籃球種子。

▲海神洋將艾德扮成聖誕老人，與隊友唐維傑、李威霆一銅和學童相見歡。（圖／海神提供）

正逢圖書館12月「各項運動種類介紹」主題佈置，下課時間吸引不少國小學生一同參與Q&A環節，同學精心準備中英文問題，提問環節更是踴躍，從身高到如何成為職業球員，現場氣氛熱鬧非凡。

艾德分享家鄉立陶宛的聖誕節慶習俗，高雄出身的唐維傑提到，自己受到哥哥的影響進而開始接觸籃球。呂威霆笑說，籃球是他從小以來的興趣，打球十幾個年頭持續專精，永不放棄，終於實現當職業球員的夢想。活動尾聲艾德化身聖誕老人準備有Clean Label標章的全家FamiCollection鮮乳餅作為聖誕禮物，讓孩子們又驚又喜。

成功國小校長吳俊男表示，成功國小創校120年，秉持五育均衡、快樂成長的理念，培養學生的多元興趣以及閱讀能力，同時積極推動雙語計劃，感謝高雄全家海神隊造訪，希望透過球員分享，鼓勵同學懷抱夢想，勇敢追夢。

▲海神洋將艾德扮成聖誕老人，與隊友唐維傑、李威霆一銅和學童相見歡。（圖／海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神艾德唐維傑呂威霆台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳念琴任公益大使和唐寶寶互動　2025年訓練目標與計畫首度曝光

陳念琴任公益大使和唐寶寶互動　2025年訓練目標與計畫首度曝光

女籃救世主是她！　WNBA神射手克拉克奪美聯社年度最佳女運動員

女籃救世主是她！　WNBA神射手克拉克奪美聯社年度最佳女運動員

不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

胖虎即將回歸！　鵜鶘怪物狀元威廉森下周參與訓練

胖虎即將回歸！　鵜鶘怪物狀元威廉森下周參與訓練

金童回歸！　唐西奇砍27分7籃板7助攻獨行俠12戰拿10勝

金童回歸！　唐西奇砍27分7籃板7助攻獨行俠12戰拿10勝

林書豪私人珍藏大曝光　奪冠球鞋、Drake設計封王外套主場亮相

林書豪私人珍藏大曝光　奪冠球鞋、Drake設計封王外套主場亮相

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門新聞

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

樂天桃猿補強洋將戰力！簽下12強波國左投　農曆年後報到

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

2「日本為何輸給台灣？」　日體育雜誌今年最受關注文章曝

3首選台灣！韓職3球團來台春訓

4林昀儒將換混雙搭檔「5選1」

5樂天簽12強波國左投！農曆年後報到

最新新聞

1聖誕周到來　攻城獅推主場露營

2海神艾德扮聖誕老人　與學童相見歡

3領航猿不敵日職蜻蜓　東超3連勝破功

4岸本隆一致勝三分　林書豪與國王東超又輸

5劉桓宇開轟留憾：希望學弟破魔咒

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366