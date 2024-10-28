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又帥又美！戰神狀元雷蒙恩＋女神Rina合體　預告主場開幕周登場

▲台北台新戰神11月2日迎接主場開幕戰，相關周邊商品也正式曝光。（圖／戰神提供）

▲台北戰神11月2日迎接主場開幕戰， 選秀狀元雷蒙恩與人氣應援團長Rina共同演繹拍攝宣傳。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

甫結束兩場客場賽事的台北台新戰神，將於11月2日舉行主場首戰，近期團隊面臨單節當機問題，戰神總教練許皓程正面看待，「能於球季初發現問題，持續溝通調整，全力備戰緊接而來的主場賽事。」因應今年度全新球隊識別升級，融合新識別的秋冬商品、童趣小物及生活用品，將於11月2日主場開幕戰首日開賣，包括選秀狀元雷蒙恩與人氣應援團長Rina共同演繹周邊商品，期待球迷進場力挺。

戰神新賽季推出多款兼具設計感與實用性的商品，讓球迷能在日常生活中與戰神同行。秋冬系列首推多款帽Tee與長袖棉Tee，以及不同配色球帽，滿足各式穿搭需求。其中最具特色為TAIPEI城市寬版帽Tee及戰神CAPITAL水洗大學Tee，展現十足臺北城市意象。

此次形象照特別選在大稻埕拍攝，展現傳統與現代交融之美，大稻埕為臺北的重要商業與文化重鎮，透過城市系列服裝呼應臺北過去到現在身為首都的繁榮與活力，藉由籃球傳遞臺北城市魅力。

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陳文宏首次遊歷大稻埕老街，他表示，「過去都是在碼頭貨櫃市集，第一次走入老街，覺得古色古香的建築物很美，搭配CAPITAL更有城市感覺，希望今年能把冠軍留在臺北，讓戰友們這件衣服出去能更感驕傲。」

女性球迷專屬服飾除背心外，今年首次推出短版Tee，給予更多元選擇，簡約剪裁加上球隊識別，無論搭配裙裝或褲裝皆能展現十足活力。

全款商品將於11月2日主場首賣，隊長林宜輝喊話，「期待戰友們主場加油的氣勢，一起TWO FOR ONE並肩拿下本季首勝。」回顧戰神隊史首勝也於去年主場開張，於該場比賽突破個人得分新高的丁聖儒也不約而同說，「相信有戰友的加油聲加持，我們一定能拿下勝利。」

首次推出童趣小物戰神Richart吊飾與MARS羽翼紀念小球，適合親子互動、兒童贈禮或簽名收藏。Rina在拍攝商品時手持小球直呼「好可愛哦！」搭配MARS羽翼棉質大學Tee的Rina更展現十足活力，她也大推內裡的刷毛材質，「不只版型好看，刷毛好軟好舒服，已等不及冬天穿上。」更笑稱，「當天拍到流汗，可見真的是非常保暖，絕對是冬天必收單品。」

而日常實用品項則有浴巾、應援毛巾、吸管杯、證件帶、托特包與抱枕等，讓戰神陪伴球迷每個生活角落。最受球迷關注的Taishin Wonders商品，則有男神女神專屬應援毛巾及炫彩壓克力吊飾扭蛋，並同時發行應援團長Rina特別版，也是今年重點必收的經典單品。

戰神開季商品於11月2日主場及線上商城開賣，號召戰友進場添購裝備，穿起新款服飾，展現個人戰神魅力，成為球場邊最有型焦點！主場門票可上FamiTicket全網購票網及全台全家便利商店FamiPort機台購買，邀請戰友們一起共度這個充滿熱血與激情的籃球賽季！

▲台北台新戰神11月2日迎接主場開幕戰，相關周邊商品也正式曝光。（圖／戰神提供）

▲戰神球員王律翔、陳文宏此次也前進大稻埕，進行形象照拍攝。（圖／戰神提供）

關鍵字： 台北台新戰神雷蒙恩Rina開幕周TPBL

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