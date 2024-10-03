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「教練擺對位置」　陳冠宇登板任務：不讓隊友收尾

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）
▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿左投陳冠宇本季投出穩定內容，角色從原本開季定位的先發，及時轉回牛棚，陳冠宇表示，「感謝教練團擺在對的位置。」

今年陳冠宇出賽52場，戰績1勝4敗25中繼1次救援成功，投了49.1局，被擊出39支安打，沒有任何全壘打，43次三振，20次四死球，防禦率2.01，近期連4場無失分。

原本春訓期間陳冠宇一度定位在先發投手，但開季後回到熟悉的牛棚角色，投出優異成績，陳冠宇坦言，「乾淨的一局，確實比較好掌握，體力條真的有差，感謝教練團把我擺在對的位置。」

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春訓時陳冠宇曾以先發投手調整，陳冠宇認為，「挑戰看看也不錯，生涯沒有一整年都投先發，想要一整年當先發投手，真的蠻不容易，先發不能只用直球壓制，負擔蠻大的，可能自己不是這種類型，如果只投1局，投起來效果比較好，止損點很重要。」

本季樂天雖然有不少主力牛棚投手離開，但今年整體發揮不差，陳冠宇表示，「球隊的投手與野手都有很好的凝聚力，不分學長與學弟，想講什麼就講什麼，包括黃偉晟與陳鴻文學長也都會分享經驗，野手幫忙打分數，投起來比較輕鬆，希望每次登板都能完成任務，不要讓隊友幫忙收尾。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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