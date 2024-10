釀酒人大物新秀雙轟　 米契爾2分砲逆轉大都會扳平戰局

記者陳立勳/綜合報導

紐約大都會隊今天在國家聯盟外卡系列賽第2場續戰密爾瓦基釀酒人隊,原本大都會隊前7局取得領先,不料8局釀酒人隊攻下3分,其中喬里奧(Jackson Chourio)先敲追平陽春砲,後面米契爾(Garrett Mitchell)轟出致勝2分砲,終場5比3逆轉勝,系列賽扳回一城,下一戰將決定晉級。

1局上大都會隊先馳得點,一開賽釀酒人率先得分,新秀喬里奧面對大都會隊先發投手馬奈亞(Sean Manaea),掃出首局首打席全壘打扳平比數,同時以20歲又205天,成為史上最年輕在季後賽擔任開路先鋒,並且開轟的球員。

2局上大都會隊重啟攻勢,阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)在得點圈敲出適時安打,先打下1分,接著林多(Francisco Lindor)擊出高飛犧牲打,幫助球隊取得2分領先。

