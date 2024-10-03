釀酒人大物新秀雙轟　 米契爾2分砲逆轉大都會扳平戰局

記者陳立勳／綜合報導

紐約大都會隊今天在國家聯盟外卡系列賽第2場續戰密爾瓦基釀酒人隊，原本大都會隊前7局取得領先，不料8局釀酒人隊攻下3分，其中喬里奧（Jackson Chourio）先敲追平陽春砲，後面米契爾（Garrett Mitchell）轟出致勝2分砲，終場5比3逆轉勝，系列賽扳回一城，下一戰將決定晉級。

1局上大都會隊先馳得點，一開賽釀酒人率先得分，新秀喬里奧面對大都會隊先發投手馬奈亞（Sean Manaea），掃出首局首打席全壘打扳平比數，同時以20歲又205天，成為史上最年輕在季後賽擔任開路先鋒，並且開轟的球員。

2局上大都會隊重啟攻勢，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）在得點圈敲出適時安打，先打下1分，接著林多（Francisco Lindor）擊出高飛犧牲打，幫助球隊取得2分領先。

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JACKSON CHOURIO AGAIN ????



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第5局釀酒人隊追回1分，比賽關鍵發生在8局下，喬里奧掃出陽春砲扳平，以20歲又205天喬里奧成為史上第2年輕在季後賽繳出雙響砲的球員，僅次於1996年世界大賽第一戰，亞特蘭大勇士隊重砲瓊斯（Andruw Jones）當時以19歲又180天達成。

但釀酒人隊攻勢還沒有結束，米契爾驚天一擊揮出中外野2分打點全壘打，第9局終結者威廉斯（Devin Williams）登板守下勝利，釀酒人隊在3戰2勝系列賽扳回一城。



▲喬里奧。（圖／達志影像／美聯社）