排進死神的TOP10　杜蘭特稱約基奇「當今最強、史上前10」

▲2024年NBA聖誕大戰,杜蘭特對決約基奇。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽「死神」杜蘭特(Kevin Durant)今(26)日在NBA聖誕大戰壓軸戰砍下全場最高27分,帶領太陽110比100擊敗金塊。賽後,杜蘭特狂讚對手王牌約基奇(Nikola Jokic),「約基奇無疑是當今世界上最好的球員,而且是史上前10的球員。」

約基奇在聖誕大戰攻下25分、15籃板,但可惜金塊此戰出現多達16次團隊失誤,遺憾吞敗。

約基奇生涯目前累積1冠、3座MVP、1座FMVP、4次最佳一陣、2次最佳二陣、6次全明星,本季在MVP排行蟬聯多週第1,相當有機會獲得他生涯第4座MVP獎盃。

"It's not just [me, Steph and LeBron], you see Jokic tonight. You see a hall of famer, an icon in Russ tonight. ... It was an amazing day for basketball, I'm grateful I was able to play."



—Kevin Durant wraps up NBA Christmas in the perfect way pic.twitter.com/wPKcXEk4D9