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道奇教頭自評打線執教最強　季後賽續排大谷扛開路先鋒

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇今年補強日籍球星大谷翔平，組成超強MVP打線，不僅拿下國家聯盟西區冠軍，還是大聯盟最多勝球隊，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時提到，這是執教9年來最強的打擊陣容。

今年季前重磅簽下日籍好手大谷翔平，搭配原本貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），共組MVP打線，打線上還有明星級捕手史密斯（Will Smith）以及赫南德茲（Teoscar Hernandez），陣容十分豪華。

本季道奇隊例行賽戰績98勝64敗，獲得國聯西區冠軍，而且打下大聯盟最多勝，在季後賽各個系列賽，都擁有主場優勢。

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道奇隊今年團隊總得分842分、815打點，排在大聯盟第2，僅次於亞利桑那響尾蛇隊，291支二壘安打、233發全壘打，排名大聯盟第3，長打率0.446、OPS0.781，則是在全聯盟排首位。

從2016年起執教道奇隊，羅伯斯今天受訪自評，今年打線是這幾年以來最好的，如果所有人都保持健康，無論是對上左投或右投，都有著非常出色的打者，上壘率和長打能力都很平均，是最強的打擊陣容。

此外，羅伯斯也說，大谷翔平將在季後賽繼續擔任開路先鋒角色，而且在打線中扮演重要角色，排在第1棒，可以分擔貝茲和弗里曼等人的壓力，替打線帶來好的化學效應。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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