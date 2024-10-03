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教士5分大局橫掃勇士　挺進國聯分區賽強碰道奇

記者陳立勳／綜合報導

聖地牙哥教士今天在國家聯盟外卡系列賽第二戰交手亞特蘭大勇士隊，教士靠著第2局灌進5分，終場5比4險勝勇士隊，2連勝挺進國聯分區系列賽，對手將是洛杉磯道奇隊。

本場勇士第1局從教士隊先發投手馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）身上攻下分數，歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出高飛犧牲打，幫助球隊率先得分。

2局下教士隊在2人出局後發動猛攻，東岡凱爾敲出中外野陽春全壘打扳平比數，東岡凱爾成為教士隊史上第一個在季後賽敲出2支以上全壘打、以及連2戰開轟的捕手。

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但教士隊攻勢還沒停歇，滿壘狀況下，馬查多（Manny Machado）敲出二壘安打，先打回2分，後面梅里歐（Jackson Merrill）補上清壘的三壘安打，教士隊5比1超前，同時成為季後賽史上第一支能在同一局內連續敲出6支安打的球隊。

勇士隊第5局開始追分，索勒（Jorge Soler）揮出陽春砲，第8局哈里斯（Michael Harri II）再轟2分砲，追到剩下1分差，不過第9沒能從教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）手中得到分數而落敗。

不過教士隊投手馬茲哥洛夫今天只先發3.2局，失1分，第4局因右手肘有緊繃狀況，後續狀況有待觀察。

▲教士隊球星馬查多。（圖／達志影像／美聯社）
▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB教士棒球

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