教士5分大局橫掃勇士　挺進國聯分區賽強碰道奇

The rookie and the vet ???? pic.twitter.com/CnqApywbLd

記者陳立勳/綜合報導

聖地牙哥教士今天在國家聯盟外卡系列賽第二戰交手亞特蘭大勇士隊,教士靠著第2局灌進5分,終場5比4險勝勇士隊,2連勝挺進國聯分區系列賽,對手將是洛杉磯道奇隊。

本場勇士第1局從教士隊先發投手馬茲哥洛夫(Joe Musgrove)身上攻下分數,歐蘇納(Marcell Ozuna)擊出高飛犧牲打,幫助球隊率先得分。

2局下教士隊在2人出局後發動猛攻,東岡凱爾敲出中外野陽春全壘打扳平比數,東岡凱爾成為教士隊史上第一個在季後賽敲出2支以上全壘打、以及連2戰開轟的捕手。

但教士隊攻勢還沒停歇,滿壘狀況下,馬查多(Manny Machado)敲出二壘安打,先打回2分,後面梅里歐(Jackson Merrill)補上清壘的三壘安打,教士隊5比1超前,同時成為季後賽史上第一支能在同一局內連續敲出6支安打的球隊。

Who else but Higgy closing it out? pic.twitter.com/UDk2DRz0gX