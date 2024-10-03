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大谷翔平盜壘成功率超高　道奇教練剖析關鍵

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今年打出夢幻球季，單季54轟、59盜，成為大聯盟史上第一人，打破鈴木一朗保持的56盜日本球員紀錄，日本媒體訪問道奇隊一壘教練麥卡洛（Clayton McCullough），分享大谷翔平在盜壘進化的關鍵。

今年大谷翔平不只會敲全壘打，跑出59次盜壘成功，同時連續36次盜壘成功，盜壘成功率93.7％，成為大聯盟史上單季至少50盜，成功率最高的選手。

道奇一壘教練麥卡洛接受日媒《Sports Graphic Number》訪問時提到，大谷翔平真的是一個非常好的學生，賽前準備會看很多影片研究，瞭解失敗的原因，避免重複同樣的錯誤，賽前會討論投手與捕手丟球的時間，算出起跑時機，不會毫無根據的嘗試盜壘，可能就是盜壘成功率高達93.7％的原因。

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麥卡洛提到，大谷翔平很聰明，智力與記憶力讓人印象深刻，會仔細觀察投手的小動作，而且十分勤奮，包括復健期間還要投球練習，所有努力都是為了球隊勝利，與他互動之後，能更深刻體會。

此外，麥卡洛也說，當大谷翔平站上一壘，已經完成所有準備工作，在一壘不斷觀察對方投手的投球型態，比賽前我們做了這麼多的準備，但他的好奇心和準備工作永無止境，總是嘗試尋找新事物。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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