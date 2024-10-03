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黃子鵬滑球會「煞車」　陳宇宏挖寶變化球握法

▲▼陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲陳宇宏。（圖／台鋼雄鷹提供）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹投手陳宇宏今年跟著球隊在一軍出賽，角色從中繼投到先發，觀察聯盟之中同類型低肩側投，找機會與樂天桃猿投手黃子鵬交流。

今年陳宇宏在一軍出賽15場，有5場先發，戰績1勝4敗1次救援成功，投了42.2局，被擊出62支安打，包括2支全壘打，20次三振，9次四死球，防禦率5.06，WHIP值1.62。

開季陳宇宏以中繼角色登板，後來獲得先發機會，陳宇宏表示，「如果有需要，無論先發或是中繼，有位置發揮，都是幸福的事情。」

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過往陳宇宏主要擔任先發投手，在中華職棒當中，樂天桃猿投手黃子鵬同為低肩側投，陳宇宏坦言，「黃子鵬有辦法在中職生存，有很好的實力，今年在明星賽有稍微交流一下，像是變化球的握法，也會看他的比賽。」

陳宇宏認為，「黃子鵬的球路控制能力很好，投球很節省球數，能把局數拉長，沒有一定要三振，而是讓打者打不好，特別是滑球角度很大，有種會煞車的感覺。」

有黃子鵬當成參考範本，陳宇宏提到，「對我來說就是進攻好球帶，引誘球不要太多，本身會投直球、滑球、變速球、曲球，之前有時候有某個球種投不進去，其他球種容易被抓到，影響到整體投球，這部分需要改進。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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