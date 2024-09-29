快訊／慘遭中國高昉潔逆轉　林湘緹澳門羽球公開賽女單亞軍作收

▲林湘緹本次澳門公開賽拿下女單亞軍。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球女將林湘緹，此次在BWF超級300系列澳門羽球公開賽一路過關斬將，勇闖女單冠軍戰，在決賽交手中國好手高昉潔，首局林湘緹苦戰拿下後，體能狀態明顯面臨考驗，最終以23比21、9比21、11比21遭到對手高昉潔逆轉勝，林湘緹經歷81分鐘苦戰後吞敗，但仍收下本屆澳門公開賽女單亞軍。

隸屬中租企業的林湘緹，目前世界女單排名為第49位，但此次在澳門公開賽表現出色，昨日4強戰更上演大逆轉，擊敗日本美少女宮崎友花，也寫下生涯首度挺進超級300系列決賽紀錄。

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今日林湘緹在女單決賽交手中國選手高昉潔，開賽林湘緹一度取得9比2領先優勢，但技術暫停後高昉潔強勢反擊，雙方拉鋸戰成17比17，此時林湘緹總算穩住陣腳連拿兩分，但高昉潔再度追成20平局面，所幸經歷32分鐘苦戰，林湘緹首局驚險以23比21拿下。

進入第2局後，林湘緹體能狀態明顯面臨考驗，高昉潔最終強勢以21比9拿下，將戰局逼入決勝第3局。

第3局雙方體能明顯出現撞牆，整體比賽節奏減緩不少，但高昉潔穩紮穩打率先取得20比11賽末點，隨後順利以21比11拿下決勝局，最終2比1收下此次澳門公開賽女單冠軍，林湘緹則是收下亞軍。