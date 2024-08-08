圖輯／奧運第12天！林郁婷拳擊完封土國「獎牌入袋」　舉重破全國紀錄

▲「台灣拳后」林郁婷堅毅挺拔，撐過國際無情的輿論打壓，以5比0完封土耳其對手，挺進金牌戰。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運賽程在8月7日進入第12天，其中「台灣拳后」林郁婷在台灣時間8日凌晨3時30分的四強賽中，以5比0成功完封土耳其選手，靠著堅強與動人的毅力挺過國際無情的輿論打壓，預計金牌戰將對上20歲波蘭女將。而中華隊桌球女團則是以0比3惜敗中國，未能成功晉級。至於女子拳擊選手方菀靈雖因第6名而無法晉級，但卻已突破國內紀錄。

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▲中華隊「台灣拳后」林郁婷在4強賽碰上身形更為魁梧的土耳其選手卡拉曼，最終以5比0完封對手，獎牌確定入袋，並預定在金牌戰決賽與20歲波蘭女選手對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運女子高爾夫進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩抓3博蒂、吞5柏忌，繳出高於標準2桿的74桿、暫並列第30，落後領先者9桿。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴黎奧運台灣輕艇好手賴冠傑在複賽分組以第4作收，無緣晉級決賽。（圖／中華奧會提供）

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▲一姐鄭怡靜領軍的中華隊桌球女團，雖然第1點雙打陳思羽、簡彤娟在開賽時打出氣勢，最後卻仍以0比3敗給中國，止步8強。（圖／路透）

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▲「舉重精靈」方莞靈在本屆巴黎奧運女子49公斤級出賽，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤，總和193公斤拿下此量級第6名，突破全國紀錄。（圖／路透）

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