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1張圖看中華隊巴黎奧運第13日賽程　羅嘉翎、郭婞淳接力登場

▲▼中華代表團巴黎奧運第13日賽程。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第13日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第13天，中華代表團本屆跆拳道「唯一希望」羅嘉翎將登場，她3年前初次登上五環殿堂就驚奇摘銅，本屆她位列女子57公斤級第6種子，從16強賽出發，首戰對手是黎巴嫩選手奧恩(Laetitia Aoun)，這也將是她8個月來首次在國際賽場亮相。另外，「舉重女神」郭婞淳也將上陣力拚衛冕。

已經長高到184.5公分的羅嘉翎，是台灣史上最高的跆拳道女子選手，出身跆拳道世家的她，3年前以19歲的年紀成為「大黑馬」，在東京奧運一舉奪銅，之後在2022、2023年世錦賽連續鍍銀，去年成都世大運、杭州亞運也都拿下銀牌，不過她過去1年飽受左腳疲勞性骨折所苦，已經8個月未參加國際賽。

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▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎晉級。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅嘉翎。（資料照／記者林敬旻攝）

長相甜美而受封「國民女友」的羅嘉翎，本屆巴黎奧運位列第6種子，首戰對手是黎巴嫩選手奧恩，對方是2018年雅加達亞運銅牌、今年亞錦賽銅牌得主。由於羅嘉翎是帶傷上陣，教練劉聰達日前透露，可能採取多移動讓對手踢空，再找尋反擊機會的策略，主動攻擊會較少。

「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，她在上屆東京奧運奪金完成「大滿貫」壯舉，並刷新59公斤級3項奧運紀錄，她生涯最佳成績為抓舉110公斤、挺舉140公斤，總和247公斤，這3項都曾是世界紀錄。

▲亞運女子舉重59公斤級挺舉，中華隊郭婞淳第二次試舉成功。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭婞淳。（資料照／記者林敬旻攝）

身為女子59公斤級衛冕者的郭婞淳，自2022年開始，就受到大小傷勢困擾，專注於參加與巴黎奧運排名有關的國際大賽，去年杭州亞運，她則以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤拿下銅牌。

出發前談到反覆的傷勢狀況，郭婞淳一度紅了眼眶，但她仍希望在巴黎奧運展現出「最好的自己」，替台灣爭取榮耀。

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