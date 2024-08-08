奧運女子高爾夫首輪　徐薇淩74桿並列第30

▲徐薇淩。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運女子高爾夫進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩抓3博蒂、吞5柏忌，繳出高於標準2桿的74桿、暫並列第30，落後領先者9桿。

徐薇淩表示，這座球場確實不太簡單，「其實我今天的狀況蠻不錯的，球打得都很紮實，雖然前3洞下場有些緊張錯失了一些抓博蒂的機會，但隨後就穩定下來。」

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徐薇淩在第6、8洞順利抓博蒂開胡，排名也一度衝到前10名，不過在標準5桿的第9洞，因為球位卡在一個尷尬的位置，最後只能用左手打，因而吞下柏忌。

沒想到轉場後的6洞裡，徐薇淩吞下4次柏忌，幸好收尾的第18洞順利抓下博蒂，讓徐薇淩的心情不會太不美麗。「一整天下來其實感覺都不錯，鐵桿發揮得非常出色，就是推桿比較不順手，所以賽後我也留下來多做了一些推桿的練習。」

徐薇淩特地提前抵達巴黎，還抽空去看了男子組的賽事，她透露，「看男生打球果嶺比較會停球，但女生的場地設置好像就比較不會停球，所以有時候我也會被搞混，不太確定果嶺到底能不能停球。」

徐薇淩分析，還有3天可以拚一下，「畢竟在這座球場，只要有一天開球的狀況不好，就桿數就會有很大的變化。」

至於台灣另一好手錢珮芸，雖然下場很快在第2洞就抓博蒂，但隨後表現起伏不定，最後繳出抓2博蒂、吞8柏忌、獵1鷹的76桿，暫時並列第40名。