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快訊／盡力了！中華女團0比3不敵「大魔王」中國　無緣4強

▲▼簡彤娟巴黎奧運首戰，女單項目64強賽出戰香港好手朱成竹，儘管開賽艱難，仍在第四局力求振作，可惜被對方逆襲，最終直落四吞敗，在64強止步。（圖／路透）

▲中華女團小將簡彤娟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

隨著男團昨(6)日止步8強，由一姐鄭怡靜領軍的女團，成了中華桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌的最後希望。中華女團今(7)日與頭號種子中國爭搶4強門票，第1點雙打陳思羽、簡彤娟開賽打出氣勢，仍以0比3敗北；第2點鄭怡靜再戰球后孫穎莎，第3局被逆轉，遭直落3；第3點22歲小將簡彤娟不斷與王曼昱纏鬥，可惜還是0比3落敗，中華隊最終連丟3點，本屆止步8強。

▲巴黎奧運桌球簡彤娟 。（圖／中華奧會提供）

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▲中華女團陳思羽、簡彤娟 。（圖／中華奧會資料照）

中華女團16強賽以3比0完勝澳洲，順利挺進8強，今日強碰「大魔王」中國隊，第1點雙打由第4度叩關奧運的陳思羽搭配22歲小將簡彤娟出擊，面對剛摘下本屆女單金牌的陳夢、王曼昱。台灣組合開賽積極搶攻，打出3比1攻勢，氣勢不落人後，但拿下第4分後節節敗退，以6比11讓出，接下來2局也沒能扳回一城，以4比11、7比11落敗，0比3丟掉首點。

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

第2點一姐鄭怡靜對決世界球后孫穎莎，兩人在本屆女單8強賽曾碰頭，當時第3局激戰了23分鐘，鄭怡靜以0比4敗北後，一度哽咽直呼很想贏。兩人今日再戰，首局就激戰到8比8，鄭怡靜局末沒能再次超前，以9比11讓出；次局遇上亂流2比11敗下陣來；第3局8比11遭逆轉，最終遭直落3，無法報女單敗北的一箭之仇，中華女團連掉了2點遭聽牌。

第3點交給首次登上奧運殿堂的小將簡彤娟，對上老經驗的王曼昱，簡彤娟首局一路緊咬比數，但局末被對手以10比7逼出3個局點，簡彤娟以7比11讓出。

第2局，簡彤娟繼續與對手纏鬥，打到了7比7，追到8比9後回球掛網，讓對手10比8獲得兩個局點，簡彤娟8比11再失1局。

來到第3局，簡彤娟已經退無可退，開局1比3落後，中華隊喊出暫停，簡彤娟展示反手威力，一度逼近到3比5，無奈局末被拉開分差，以4比11，0比3敗北，中華女團連失3點，本屆止步8強。

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