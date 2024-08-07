受到小戴、麟洋好表現激勵！賴冠傑：堅持努力也能拿金牌

▲巴黎奧運台灣輕艇好手賴冠傑。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣輕艇好手賴冠傑生涯首屆奧運在複賽止步，但身為台灣參加奧運輕艇競速項目的第一人，賴冠傑強調，不管是什麼運動項目，只要持之以恆做著，都可以朝著自己夢想前進，他還透露有受到金牌羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟與台灣羽球一姊戴資穎等好手的激勵，希望未來也能像他們一樣拿下好成績、奪金牌！

賴冠傑賽後雖直言對自己發揮不滿意，認為還可以更好，但是他身為中華隊史上第一位參加奧運輕艇競速項目的選手，也以自己的例子激勵所有人，「希望大家可以看到，我都可以了，那只要透過努力，大家都一定可以！只要自己持之以恆，希望大家都可以朝著自己夢想前進，不管是輕艇也好，還是其他項目都好。」

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他透露自己也有關注羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的金牌戰表現，同時也提到，包含戴資穎、陳念琴、郭婞淳等台灣之光們，看他們比賽表現的同時，都會給自己很大的激勵，笑說，「但是越激勵，壓力就越大。」希望大家再給他四年的時間，相信自己能再回到這個舞台，也期盼能站上頒獎台，跟「麟洋配」一樣拿金牌！

結束生涯首屆奧運之旅，賴冠傑透露，由於自己的腰傷時好時壞，所以會先休息一下、陪陪家人，接下來就會開始準備冬訓，為之後的亞運甚至奧運開始備戰。