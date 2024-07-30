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圖輯／連珍羚「力抗勁敵」拚到最後　中華隊奧運第3天勇敢迎戰

▲▼巴黎奧運男子擊劍32強，陳弈通對上法國選手勒福（Enzo Lefort），雖然以12:15落敗，但已經追平我國擊劍奧運史上最佳成績。（圖／路透）

▲男子擊劍32強，「擊劍王子」陳弈通對上法國選手勒福（Enzo Lefort），雖然以12:15落敗，但已追平我國擊劍奧運史上最佳成績。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2024年巴黎奧運第3天賽事於29日展開，中華隊在各項目中不畏強敵、拚到最後，外媒也透過鏡頭，捕捉每一位運動員在賽場上的精采瞬間。

▲▼巴黎奧運男子擊劍32強，陳弈通對上法國選手勒福（Enzo Lefort），雖然以12:15落敗，但已經追平我國擊劍奧運史上最佳成績。（圖／路透）

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▲▼不定向飛靶好手楊昆弼，是我國首位取得巴黎奧運門票的選手29日出席資格賽，首日前3局一共射下72分，暫居第11。30日還要再比2局，爭取前6強，以晉級決賽。（圖／路透）

▲「不定向飛靶」好手楊昆弼29日出席資格賽，首日前3局一共射下72分、暫居第11名。30日還要再比2局，爭取前6強，以晉級決賽。（圖／路透）

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▲▼湯智鈞。被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒，今(29)日下午在16強賽6比0完封英國隊，晚間8強賽惜敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼林子翔。被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒，今(29)日下午在16強賽6比0完封英國隊，晚間8強賽惜敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼戴宇軒。被寄予奪牌厚望的射箭男團「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒，今(29)日下午在16強賽6比0完封英國隊，晚間8強賽惜敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲射箭男團「F3」湯智鈞（圖1）、林子翔（圖2）及戴宇軒（圖3），16強賽6:0完封英國，晚間8強賽惜敗中國隊。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼柔道女王連珍羚決心替國家奪牌「報恩」而再戰巴黎奧運，但不敵世界第9的24歲塞爾維亞選手佩里希奇(Perisic Marica)，連2屆奧運止步16強。（圖／路透）

▲36歲的「柔道女王」連珍羚曾表示，「會在柔道一直摔到不想摔為止」，決心替國家奪牌「報恩」而再戰巴黎奧運。儘管16強賽不敵24歲塞爾維亞女將佩里希奇（Perisic Marica），卻仍雖敗猶榮。（圖／路透）

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▲▼簡彤娟巴黎奧運首戰，女單項目64強賽出戰香港好手朱成竹，儘管開賽艱難，仍在第四局力求振作，可惜被對方逆襲，最終直落四吞敗，在64強止步。（圖／路透）

▲「桌球好手」簡彤娟巴黎奧運首戰，女單項目64強賽出戰香港好手朱成竹，儘管開局情勢艱難，仍在第四局力求振作，可惜最後仍被逆襲，止步64強。（圖／路透）

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▲▼吳詩儀女子拳擊60公斤級，首戰就遭遇到韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯），最終以5比0過關。原本60公斤級16強賽出戰奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，因對手藥檢未過，確定直接晉級8強，距離獎牌只差1勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼吳詩儀女子拳擊60公斤級，首戰就遭遇到韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯），最終以5比0過關。原本60公斤級16強賽出戰奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，因對手藥檢未過，確定直接晉級8強，距離獎牌只差1勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲「拳擊美少女」吳詩儀在女子60公斤級，首戰以5:0擊敗韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯），原本16強賽對上奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，但對手藥檢沒過，讓她直接晉級8強，距離獎牌只差1勝。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼鄭怡靜第3度登上五環殿堂，桌球女單32 強賽結束後，慶祝戰勝經驗豐富的羅馬尼亞選手薩馬拉（Elizabeta Samara）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鄭怡靜第3度登上五環殿堂，桌球女單32 強賽結束後，慶祝戰勝經驗豐富的羅馬尼亞選手薩馬拉（Elizabeta Samara）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼桌球新星高承睿在巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華（Ionescu Eduard），首次大賽就摘下16強門票，嚐到爆紅的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼桌球新星高承睿在巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華（Ionescu Eduard），首次大賽就摘下16強門票，嚐到爆紅的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

▲「桌球天才」高承睿在男子單打項目32強賽，以4:1擊退羅馬尼亞好手愛德華（Ionescu Eduard），首次大賽就摘下16強門票，嚐到爆紅的滋味。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼台灣拳擊好手賴主恩2度挑戰奧運，今天在巴黎奧運男子63.5公斤級賽事16強以2比3惜敗哈薩克穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr）、無緣晉級，但教練羅尚策給愛徒表現打滿分，「他是我的榮耀。」（圖／達志影像／美聯社）

▲「拳擊好手」賴主恩2度挑戰奧運，在男子63.5公斤級賽事16強，以2:3惜敗哈薩克穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr）。儘管無緣晉級，但教練羅尚策仍給愛徒打滿分，「他是我的榮耀。」（圖／達志影像／美聯社）

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