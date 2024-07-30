初嚐爆紅滋味高承睿不在意　看小時打球影片回憶「快樂打球」感覺

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣桌球新星高承睿，於巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華(Ionescu Eduard)，首次大賽就摘下16強門票，由於奧運受到矚目，高承睿在社群媒體上的討論度也因此越來越高，但他卻沒有太在意自己爆紅的感覺，近期他連小時候練球的影片都在社群網站上曝光，高承睿透露他有看了一下，對他有很大的啟發，希望能保持小時候「快樂打球」的感覺。

此役跟同年紀的愛德華交手，高承睿透露兩人先前曾交手過四次，對對手有一定程度的了解，不過兩人上一次交手，對方從0比3落後逆轉，高承睿認為對手的氣勢會因此比他更足，贏球的關鍵，高承睿點出這場比賽他的戰術跟臨場改變都做得不錯。

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在比賽途中曾收到裁判一張黃牌警告，高承睿透露，是因為自己的發球準備動作太久，他苦笑，「我覺得應該是有點偏心啦，因為他是歐洲的(選手)嘛！」不過他也指出，可能是因為對手此役的節奏比較快，所以裁判的感覺有誤差。

近期高承睿人氣扶搖直上，在社群網站引發討論，對於自己初嚐爆紅滋味，高承睿強調自己現在還是專心在比賽當中，所以並不太在意，但他透露，今天早上起床時有發現網友曝光他小時候打球的影片，他看了一下，得到了不小啟發，「感覺小時候打球，不管打進或是沒打進，心情都是蠻快樂的，希望現在也能保持這樣的心情。」

根據籤表，男單下一戰高承睿有很高機率遭遇中國強敵王楚欽，他表示在奧運賽場上，王楚欽身上背的壓力應該會比他大一些，會抱著學習的心情跟他一分一分打。

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）