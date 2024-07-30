運動雲

>

初嚐爆紅滋味高承睿不在意　看小時打球影片回憶「快樂打球」感覺

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣桌球新星高承睿，於巴黎奧運男子單打項目32強，以4比1擊退羅馬尼亞好手愛德華(Ionescu Eduard)，首次大賽就摘下16強門票，由於奧運受到矚目，高承睿在社群媒體上的討論度也因此越來越高，但他卻沒有太在意自己爆紅的感覺，近期他連小時候練球的影片都在社群網站上曝光，高承睿透露他有看了一下，對他有很大的啟發，希望能保持小時候「快樂打球」的感覺。

此役跟同年紀的愛德華交手，高承睿透露兩人先前曾交手過四次，對對手有一定程度的了解，不過兩人上一次交手，對方從0比3落後逆轉，高承睿認為對手的氣勢會因此比他更足，贏球的關鍵，高承睿點出這場比賽他的戰術跟臨場改變都做得不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在比賽途中曾收到裁判一張黃牌警告，高承睿透露，是因為自己的發球準備動作太久，他苦笑，「我覺得應該是有點偏心啦，因為他是歐洲的(選手)嘛！」不過他也指出，可能是因為對手此役的節奏比較快，所以裁判的感覺有誤差。

近期高承睿人氣扶搖直上，在社群網站引發討論，對於自己初嚐爆紅滋味，高承睿強調自己現在還是專心在比賽當中，所以並不太在意，但他透露，今天早上起床時有發現網友曝光他小時候打球的影片，他看了一下，得到了不小啟發，「感覺小時候打球，不管打進或是沒打進，心情都是蠻快樂的，希望現在也能保持這樣的心情。」

根據籤表，男單下一戰高承睿有很高機率遭遇中國強敵王楚欽，他表示在奧運賽場上，王楚欽身上背的壓力應該會比他大一些，會抱著學習的心情跟他一分一分打。

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運台灣桌球新星高承睿。（圖／中華奧會提供）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運桌球高承睿2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

快訊／涼山拳王賴主恩　巴黎奧運首戰吞敗無緣8強

快訊／涼山拳王賴主恩　巴黎奧運首戰吞敗無緣8強

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

快訊／桌球新星高承睿男單2連勝！生涯首屆奧運就闖進16強

快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單再過一關！成功擠身16強行列

快訊／鄭怡靜巴黎奧運桌球女單再過一關！成功擠身16強行列

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

快訊／涼山拳王賴主恩　巴黎奧運首戰吞敗無緣8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

2北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！晉級混雙決賽

3荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

4落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

5吳詩儀將與厄瓜多選手爭4強門票

最新新聞

1賴主恩奧運拳擊無緣8強　「楊勇緯1句話」讓他重回擂台

2涼山拳王賴主恩無緣8強　教練讚：他是我的榮耀

32張圖看中華隊巴黎奧運第4日賽程

4高承睿看小時打球影片回憶「快樂打球」感覺

5郭婞淳拚衛冕　林敬能後場鬥智盼添人手

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366