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快訊／6屆元老「師父」莊智淵坐鎮　19歲高承睿奧運首戰4比1過關

▲▼18歲台灣桌球小將高承睿。（圖／翻攝自Facebook／高承睿 ）

▲台灣19歲桌球小將高承睿。（圖／翻攝自Facebook／高承睿）

記者游郁香／綜合報導

19歲台灣桌球天才高承睿今(28)日迎來奧運生涯首戰，在男單首輪出戰伊朗31歲好手阿拉米安(Nima Alamian)，高承睿的師父莊智淵親自坐鎮場邊，頗有薪火相傳的意味。高承睿首次登上五環殿堂毫無懼色，以11比7、11比2、9比11、11比5、11比4，總局數4比1晉級32強。

43歲的「桌球教父」莊智淵連打6屆奧運，成為台灣史上第1人，不過他的男單世界排名已被「愛徒」高承睿超越，莊智淵首度缺席男單賽事。高承睿今日出戰男單首輪，莊智淵親自坐鎮場邊，對手是代表伊朗參加過2屆奧運的31歲好手阿拉米安。

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▲▼師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

首次登上五環殿堂的高承睿毫無懼色，首局打出5比1猛攻，他壓迫式的進攻，讓對方施展不開，儘管一度被追到7比5、2分差，他也能及時穩住，以10比7取得3個局點，以11比7先下一城。

進入第2局，高承睿又打出5比1攻勢，並迅速拉開8比2、6分領先，只花5分鐘就以11比2連拿2局。雙方第3局前段形成拉鋸，戰成5比5，隨後高承睿反手加速進攻，以6比5超前，可惜最終以9比11讓出，不過他仍以總局數2比1領先。

▲▼18歲台灣桌球小將高承睿。（圖／取自WTT官網）

▲小將高承睿。（圖／取自WTT官網）

來到第4局，高承睿重整旗鼓，開局就連得5分，一路保持領先，以10比5取得5個局點，在相持的情況下佔據上風，以11比5再下一城，總局數3比1聽牌。第5局，高承睿以3比1開局，迫使對手喊出暫停，高承睿進攻火力全開，再拉開9比4、5分領先，並以10比4取得6個賽末點，以11比4終結了比賽。

高承睿從幼稚園就開始打桌球，小學畢業即隻身南下到「智淵桌球運動館」拜師，15歲開始4度獲得青少年及成人國手資格，已竄升台灣男單二哥。他的發球技巧出色，多變的旋轉讓對手難以捉摸，擅長反手攻擊，搭配正手拍低角度回擊來壓制對手。

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