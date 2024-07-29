戰到變爸爸口中「全球第3高齡」柔道選手　連珍羚下一步引關注

▲連珍羚去年亞運奪金，巴黎奧運則止步16強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

36歲「柔道女王」連珍羚本屆巴黎奧運止步16強，她是爸爸連金河口中「全球第3高齡」的柔道選手，媽媽蔡錦蓮去年底曾透露， 無論今年巴黎奧運成績為何，這都將成為連珍羚的最後一戰，不過她本人出發前強調，自己對於未來還沒有任何規劃，她曾說「會在柔道一直摔到不想摔為止」。在連兩屆奧運止步16強後，她的下一步引起關注。

連珍羚3年前在生涯第2次奧運之旅遭逢重挫，還是在她曾贏得許多榮耀的日本武道館。她當初放棄台灣學業赴日發展，就是為了一圓奧運金牌夢，2016年里約奧運與銅牌擦身而過後，她激勵自己再拚4年，卻在延後1年舉辦的東京奧運連吞3次指導止步16強，一生的夢想在錯愕中再次破滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「柔道女王」連珍羚接受專訪。（圖／莊喬迪攝）

連珍羚當時流下不甘心的淚水並宣布，「我的柔道生命尚未結束。」她不諱言在東奧結束後，很多人都問她為何還要繼續摔，「可是全世界都不相信我沒關係，但我相信自己做得到。」她的堅持在去年的杭州亞運獲得回報，一舉摘下個人首面亞運金牌。

爸爸連金河稱，連珍羚已是全球第3高齡的柔道選手，很少選手摔到這個年紀，不過女兒從小就不放棄，意志力非常強大，在年紀漸長之後，比過去更能放鬆心情，以平常心應戰。

▲連珍羚下一步引起關注。（圖／記者林敬旻攝）

連珍羚透露，在東奧過後自己身心靈都有大幅成長，心境轉變了不少，內心非常平靜，也不會再給自己太大的壓力，將自己準備好，「路自然會出來」。

儘管媽媽蔡錦蓮去年底曾公開表示，無論今年巴黎奧運成績為何，這都將成為連珍羚的最後一戰，不過她出發前表示，自己對於未來還沒有任何規劃，她曾說「會在柔道一直摔到不想摔為止」。