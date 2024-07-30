奧運射箭男團止步8強　林子翔：責任我扛

▲中華射箭男團林子翔。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

台灣男子射箭團隊湯智鈞、戴宇軒、林子翔今天在巴黎奧運對抗賽8強，以1比5積分不敵中國隊，遭到淘汰，無緣挑戰獎牌，擔任最後一棒的林子翔懊惱表示，「責任我扛」。

上屆東京奧運台灣男子射箭代表隊一路闖進金牌賽才不敵霸主韓國隊，拿下銀牌；巴黎奧運台灣男團資格賽排第5，今天16強首戰英國隊以6比0完勝晉級。

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8強面對中國隊，首局雙方戰成56比56平手，各取1分積分，接著第2、3局，台灣隊分別以52比53、54比56落敗，其中擔任最後一棒的林子翔，在後2局、4支箭之中，有3支射出8分箭。

賽後林子翔受訪時深吸一口氣說：「簡單來說，就是我的問題，這場落敗我來扛。」

林子翔表示，第一次踏上奧運殿堂，雖然昨天看比賽覺得非常震撼，但是實際踏上射箭場，反而沒有想像中震撼，他指出下午8強賽的風向跟上午的16強有一些差別，「賽前我在公開練習場地的風向，又和比賽場地完全不同，我可能有點被騙了」，只能說自己還是太菜了。

教練劉展明分析，其實前2棒抓風向抓得還不錯，但林子翔的準度就有點偏，「而且他花了太多時間在調整上，應該要多一些信心才對。」

林子翔表示，自己的調整有點太多，所以沒有把握住機會，輸了就是輸了，不找藉口，「不過我不會就這樣放棄，個人賽我一定要想辦法討回來，讓大家看到台灣射箭的實力。」他也希望能在個人賽繼續挑戰自己，得到更多經驗持續進步。

東京奧運獲得個人第4的「湯包」湯智鈞說，大家都盡力表現，射箭就是這樣，什麼時候風會來，誰都不知道，「團體賽就是大家一起努力、一起扛。」 談到個人賽，湯智鈞表示，「我現在不太會設定什麼目標，就是莫忘當初喜歡射箭的初衷，開心享受這個舞台就好。」