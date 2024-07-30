運動雲

>

奧運射箭男團止步8強　林子翔：責任我扛

▲中華射箭男團戴宇軒、林子翔。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭男團林子翔。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

台灣男子射箭團隊湯智鈞、戴宇軒、林子翔今天在巴黎奧運對抗賽8強，以1比5積分不敵中國隊，遭到淘汰，無緣挑戰獎牌，擔任最後一棒的林子翔懊惱表示，「責任我扛」。

上屆東京奧運台灣男子射箭代表隊一路闖進金牌賽才不敵霸主韓國隊，拿下銀牌；巴黎奧運台灣男團資格賽排第5，今天16強首戰英國隊以6比0完勝晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8強面對中國隊，首局雙方戰成56比56平手，各取1分積分，接著第2、3局，台灣隊分別以52比53、54比56落敗，其中擔任最後一棒的林子翔，在後2局、4支箭之中，有3支射出8分箭。

賽後林子翔受訪時深吸一口氣說：「簡單來說，就是我的問題，這場落敗我來扛。」

林子翔表示，第一次踏上奧運殿堂，雖然昨天看比賽覺得非常震撼，但是實際踏上射箭場，反而沒有想像中震撼，他指出下午8強賽的風向跟上午的16強有一些差別，「賽前我在公開練習場地的風向，又和比賽場地完全不同，我可能有點被騙了」，只能說自己還是太菜了。

教練劉展明分析，其實前2棒抓風向抓得還不錯，但林子翔的準度就有點偏，「而且他花了太多時間在調整上，應該要多一些信心才對。」

林子翔表示，自己的調整有點太多，所以沒有把握住機會，輸了就是輸了，不找藉口，「不過我不會就這樣放棄，個人賽我一定要想辦法討回來，讓大家看到台灣射箭的實力。」他也希望能在個人賽繼續挑戰自己，得到更多經驗持續進步。

東京奧運獲得個人第4的「湯包」湯智鈞說，大家都盡力表現，射箭就是這樣，什麼時候風會來，誰都不知道，「團體賽就是大家一起努力、一起扛。」 談到個人賽，湯智鈞表示，「我現在不太會設定什麼目標，就是莫忘當初喜歡射箭的初衷，開心享受這個舞台就好。」

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運台灣之光2024奧運射箭林子翔湯智鈞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

16歲女高中生為韓國射下奧運第100金　才練3年就登上頒獎台

16歲女高中生為韓國射下奧運第100金　才練3年就登上頒獎台

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

快訊／涼山拳王賴主恩　巴黎奧運首戰吞敗無緣8強

快訊／涼山拳王賴主恩　巴黎奧運首戰吞敗無緣8強

快訊／中華射箭男團1比5不敵中國隊　止步8強拚獎牌失利

快訊／中華射箭男團1比5不敵中國隊　止步8強拚獎牌失利

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

2北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！晉級混雙決賽

3荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

4落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

5吳詩儀將與厄瓜多選手爭4強門票

最新新聞

1郭婞淳拚衛冕　林敬能後場鬥智盼添人手

2射箭男團止步8強　林子翔：責任我扛

3快訊／高承睿男單2連勝！首屆奧運叩關16強

4全力備戰奧運　賴主恩淘汰謝家人力挺

5艾菲爾鐵塔前打沙灘排球 場邊還有畫家紀錄

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366