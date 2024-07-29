快訊／「擊劍王子」陳弈通差點扳倒世界第5　32強仍是台灣最佳

▲擊劍王子陳弈通。（資料照／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團睽違36年再次有男子擊劍選手登上奧運殿堂，「擊劍王子」陳弈通今(29)日出戰男子個人鈍劍項目，64強賽順利過關，32強對手是世界第5的地主法國選手恩佐·勒福(Enzo Lefort)，雙方你來我往，可惜陳弈通終場以12比15落敗，止步32強，不過仍追平我國擊劍奧運史上最佳成績。

我國前一次有選手參加奧運擊劍比賽，得追溯到2012年倫敦奧運的徐若庭，她當時止步女子個人銳劍32強，這也是擊劍隊史最佳成績。前一位男子選手就得追溯到1988年漢城奧運的鄭明祥與王三財。

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陳弈通在今年4月的巴黎奧運亞洲及大洋洲資格賽，拿下男子鈍劍冠軍而取得巴黎奧運門票，中華隊睽違36年之後，再次有男子擊劍選手能站上奧運舞台；他去年杭州亞運則是第8名。

▲擊劍王子陳弈通。（資料照／記者李毓康攝）

陳弈通13歲時就首度入選國手，15歲更成為2018年雅加達亞運代表團最年輕的國手，他該年也一舉在阿根廷青年奧運鍍銀。

陳弈通稍早在巴黎奧運64強賽出戰黎巴嫩選手菲力毗·瓦金(Philippe Wakim)，首局雙方戰成12平，第2局他扛住壓力打出3比1攻勢，終場以15比13搶下32強門票。

32強碰上世界第5的地主法國強敵恩佐·勒福(Enzo Lefort)，陳弈通開賽氣勢如虹，打出3比1攻勢，儘管隨後遭到反超，他仍展現韌性扳成6比6，首局8比9落後。

進入第2局，陳弈通試圖追趕比分，一次反撥擋得分， 追到10比11，隨後更一舉扳成11平，可惜隨後又落入12比14落後，終場以12比15落敗，止步32強，不過仍追平我國擊劍奧運史上最佳成績。

值得一提的是，陳弈通除了是我國擊劍一哥，他大學就讀美國薩凡納藝術設計學院，主修平面設計，藝術天分過人，他開設了一個專門分享自己藝術作品的IG帳號，上面有各種素描、球鞋設計作品。