圖輯／唐嘉鴻「空中分腿」帥翻！　中華隊奧運首日精彩瞬間

▲中華代表團奧運開幕式進場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運首日賽事於27日展開，中華隊多位選手在各項目中展現不凡實力，外媒也透過鏡頭記錄下每位選手比賽的精采瞬間。

►巴黎奧運激戰第1天 中華隊選手表現一次看



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▲楊勇緯在柔道男子60公斤級16強賽事中，以招牌三角固鎖住對手（Andrea Carlino）。（圖／路透）

▲楊勇緯8強對戰哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos Smetov）。（圖／路透）

▲楊勇緯敗部復活對上日本選手永山龍樹。（圖／路透）

▲楊勇緯敗部復活對上日本選手永山龍樹。（圖／路透）

▲21歲小將劉恆妤出戰10公尺空氣手槍資格賽。（圖／路透）

▲林真豪在16強賽交手來自哥倫比亞的拉索（Erika Lasso）。（圖／路透）

▲「台灣最強羽球混雙」葉宏蔚、李佳馨對戰香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣最強羽球混雙」葉宏蔚、李佳馨對戰香港。（圖／路透）

▲台灣拳擊好手黃筱雯在54公斤級32強賽對戰20歲的蒙特內哥羅選手。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣拳擊好手黃筱雯在54公斤級32強賽對戰20歲的蒙特內哥羅選手。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣輕艇好手張筑涵連續2屆登奧運輕艇激流項目。（圖／路透）

▲台灣輕艇好手張筑涵連續2屆登奧運輕艇激流項目。（圖／路透）

▲拳擊好手吳詩儀在60公斤級賽事淘汰韓國強敵吳妍智。（圖／路透）

▲台灣拳擊好手吳詩儀在60公斤級賽事淘汰韓國強敵吳妍智。（圖／路透）

▲桌球混雙世界第7的林昀儒、陳思羽對戰地主法國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲桌球混雙世界第7的林昀儒、陳思羽對戰地主法國隊。（圖／路透）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操資格賽，單槓拿到14.933分、排名第2晉級決賽。（圖／達志影像）

▲羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋對戰日本36分鐘奪奧運首勝。（圖／路透）

▲羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋對戰日本36分鐘奪奧運首勝。（圖／達志影像／美聯社）