巴黎奧運激戰第1天　中華隊選手表現一次看

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻風光晉級巴黎奧運競技體操決賽。（圖／中華奧會提供）
體育中心／綜合報導
巴黎奧運進行得如火如荼，在首日的賽場上，中華隊多位選手在各項目中展現了不凡的實力。
在柔道方面，男子60公斤級的楊勇緯先在16強淘汰賽中，以10:1大勝義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），但在8強賽中惜敗於哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos SMETOV），隨後在復活賽面對日本選手永山龍樹也以0:1落敗。而女子48公斤級的林真豪在32強賽中以10:0擊敗哥倫比亞選手拉索（Erika Lassso），但在16強對戰哈薩克選手Abiba ABUZHAKYNOVA時以0:10失利。
網球部分，詹詠然／詹皓晴的女子雙打比賽因天雨延賽。
射擊方面，劉恆妤在女子10公尺空氣手槍資格賽中取得573分，余艾玟則獲得564分，沒能擠進前8名，雙雙宣告無緣決賽。
羽球賽事中，混合雙打的小組賽由李佳馨／葉宏蔚對戰香港的鄧俊文／謝影雪，最終以0:2落敗。而男子雙打小組賽中，王齊麟／李洋以2:0擊敗日本的保木卓朗／小林優吾，表現相當亮眼。
拳擊賽場上，黃筱雯在女子54公斤級預賽中以5:0戰勝蒙特內哥羅選手高耶科維奇（Bojana Gojkovic）。隨後在女子60公斤級預賽，吳詩儀以5:0擊敗南韓選手吳妍智，順利晉級16強。
輕艇比賽，張筑涵在激流標竿女子K1預賽第一輪取得109.92，第二輪則取得117.93，以預賽第23名作收，差1名就能挺進準決賽
在體操方面，唐嘉鴻在男子單槓資格賽中獲得了14.933的高分，以全場第二成績風光晉級決賽
桌球混合雙打16強賽中，陳思羽／林昀儒以4:2擊敗法國選手A.勒布朗（Alexis Lebrun）／袁嘉楠，成功晉級8強。
|項目
|賽事
|出賽隊伍
|比分/成績
|備註
|柔道
|男子60公斤級16強淘汰賽
|中華台北 楊勇緯 v.s 義大利
|10:1
|--
|柔道
|女子48公斤級32強淘汰賽
|中華台北 林真豪 v.s 哥倫比亞
|10:0
|--
|網球
|女子雙打第一輪
|中華台北 詹詠然／詹皓晴 v.s 捷克
|--
|因雨延賽
|射擊
|女子10公尺空氣手槍資格賽
|中華台北 劉恆妤
|573
|第13名
|射擊
|女子10公尺空氣手槍資格賽
|中華台北 余艾玟
|564
|第35名
|柔道
|男子60公斤級8強賽
|中華台北 楊勇緯 v.s 哈薩克
|0:1
|--
|柔道
|女子48公斤級16強
|中華台北 林真豪 v.s 哈薩克
|0:10
|--
|羽球
|混合雙打小組賽
|中華台北 李佳馨／葉宏蔚 v.s 香港
|0:2
|--
|拳擊
|女子54公斤預賽32強賽
|中華台北 黃筱雯 v.s 蒙特內哥羅
|5:0
|--
|輕艇
|激流標竿女子K1預賽第一輪
|中華台北 張筑涵
|109.92
|晉級16強
|柔道
|男子60公斤級復活賽
|中華台北 楊勇緯 v.s 日本
|0:1
|--
|拳擊
|女子60公斤級預賽32強賽
|中華台北 吳詩儀 v.s 南韓
|5:0
|晉級16強
|桌球
|混合雙打16強賽
|中華台北 陳思羽／林昀儒 v.s 法國
|4:2
|晉級8強
|輕艇
|激流標竿女子K1預賽第二輪
|中華台北 張筑涵
|117.93
|第23名
|體操
|男子單槓資格賽
|中華台北 唐嘉鴻
|14.933
|晉級決賽
|羽球
|男子雙打小組賽
|中華台北 王齊麟／李洋 v.s 日本
|2:0
|--
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