圖輯／陳思羽、林昀儒混雙神同步！　奧運第2天中華隊表現亮眼

▲戴資穎28日在巴黎奧運進行羽球女子單打首戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中華代表團征戰巴黎奧運第2天出賽羽球、射箭、桌球、體操、拳擊等項目，表現依舊亮眼。外媒透過鏡頭記錄選手比賽時，專注奮力一搏的精采瞬間。

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▲戴資穎順利拿下本屆奧運首勝。（圖／達志影像／美聯社）



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▲戴資穎僅花37分鐘直落2擊敗比利時選手譚蓮妮（Lianne Tan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣射箭女團於巴黎奧運8強賽對決「大魔王」韓國以2比6惜敗。（圖／路透）



▲「雷母」雷千瑩率領兩位小將出戰。（圖／路透）



▲20歲的邱意晴首次登上奧運舞台。（圖／路透）



▲19歲的李彩綺首次登上奧運舞台。（圖／路透）



▲19歲台灣桌球天才高承睿28日迎來奧運生涯首戰。（圖／達志影像／美聯社）



▲高承睿首輪出戰伊朗31歲好手阿拉米安（Nima Alamian）。（圖／路透）

▲19歲台灣桌球天才高承睿總局數4比1晉級32強。（圖／路透）

▲「台灣網球一姐」謝淑薇與小將曹家宜搭檔出擊網球女雙首輪賽。（圖／路透）

▲謝淑薇與曹家宜以7：6、7：5摘下勝利。（圖／路透）



▲台灣桌球一姐鄭怡靜在女單首輪對上喀麥隆老將昂弗（Sarah Hanffou）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜直落4收下首勝挺進32強。（圖／達志影像／美聯社）



▲台灣羽球一哥周天成第3度叩關奧運殿堂。（圖／路透）

▲周天成交手墨西哥選手賈瑞多（Luis Ramon Garrido）。（圖／路透）



▲台灣羽球一哥周天成直落2取勝。（圖／路透）



▲林昀儒、陳思羽對戰世界排名第1的中國頭號種子王楚欽、孫穎莎。（圖／路透）



▲林昀儒、陳思羽自2022年9月搭檔以來，拿過3座世界桌球職業大聯盟（WTT）賽事冠軍。（圖／路透）



▲林昀儒、陳思羽最終以2比惜敗，止步8強。（圖／路透）



▲林昀儒男單首輪出戰波多黎各選手阿方納多（Brian Afanador）。（圖／路透）



▲林昀儒以4比1晉級32強。（圖／達志影像／美聯社）



▲羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）



▲麟洋配在奧運「死亡之組」取得2連勝。（圖／路透）



▲「麟洋配」在D組突圍機率大增。（圖／路透）



▲羽球混雙組合李佳馨、葉宏蔚交手日本吞敗，無緣前進8強。（圖／達志影像／美聯社）



▲台灣「抗癌女拳王」陳念琴在拳擊女子66公斤級首輪強勢出擊。（圖／達志影像／美聯社）



▲台灣「抗癌女拳王」陳念琴順利挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）



▲陳念琴以4比1輕取多明尼加好手葉南德茲（Moronta Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）