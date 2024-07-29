2張圖看巴黎奧運第3日賽程　射箭男團F3、柔道女王有望拚獎牌

▲中華代表團巴黎奧運第3日（台灣時間29日下午、30日凌晨）賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團本屆巴黎奧運獎牌尚未開張，第3日賽程(台灣時間29日下午到30日凌晨)，射箭男團有機會爭奪獎牌，由「F3」湯智鈞、林子翔及戴宇軒組成的男團，今(29)日下午要在淘汰賽首輪交手第12名的英國隊。另外，36歲的「柔道女王」連珍羚也將在女子57公斤級賽事登場。

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▲戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞。（圖／記者李毓康攝）

上屆東京奧運，我國射箭男團由魏均珩、鄧宇成及湯智鈞3人奪下男團銀牌，本屆改由「湯包」湯智鈞與林子翔、戴宇軒攜手出擊，3人在團體資格賽以1992分拿下第5位，今日下午將在汰賽首輪碰上第12名的英國隊，若能一路順利晉級，預計4強就要遭遇挑戰奧運男團3連霸的南韓隊。

▲中華代表團巴黎奧運第3日（台灣時間29日下午、30日凌晨）賽程。（圖／記者游郁香製）

另一位在第3日賽程中有望爭獎牌的中華代表團選手是36歲的「柔道女王」連珍羚，她是台灣首位旅日職業選手，也是我國第1位在大滿貫賽摘金的柔道好手，在歷經東京奧運領到3次指導止步16強的重大挫敗後，她去年在杭州亞運摘金，實現想替國家奪牌「報恩」的心願，並堅持到今年的巴黎奧運。

▲柔道女王連珍羚。（圖／記者林敬旻攝）

第3度登上五環殿堂的連珍羚，迎來「奧運金牌夢」最終章，她首輪的對手是獅子山共和國的科洛瑪(Mariama Koroma)。

▲楊昆弼。（圖／記者許靖騏攝）

我國首位取得巴黎奧運門票的選手，男子不定向飛靶好手楊昆弼，今日也將在資格賽第1階段登場，這是他第3度的奧運之旅，克服去年的低潮，他本屆自信滿滿，喊話要一舉奪金。

桌球一姐鄭怡靜與莊智淵年僅19歲的徒弟高承睿則將在30日凌晨出戰單打32強淘汰賽，爭取挺進16強。

▲賴主恩。（圖／記者林敬旻攝）

「排灣族戰士」賴主恩將出戰拳擊男子63.5公斤級16強賽，他高居本屆第2種子，首輪輪空直接晉級16強。 這是賴主恩第2度挑戰五環殿堂，他在2016年里約奧運止步首輪，之後曾有過一段迷惘的時光，在東京奧運期間，他受到台灣「柔道男神」楊勇緯的激勵，才重新振作回到擂台上，他本屆目標瞄準金牌。