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摘下奧運金牌是目標！湯智鈞：要在失敗當中找問題

▲奧運中華射箭男團湯智鈞。（圖／中華奧會提供）

▲奧運中華射箭男團湯智鈞。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣射箭男團於巴黎時間29日以1比5不敵中國男團，本屆奧運遺憾止步8強，在上屆東京奧運摘下男團銀牌的「湯包」湯智鈞坦言，4年一次的比賽就是這麼殘酷，但他仍強調，自己的目標就是奧運金牌，認為「失敗不是一種壞事」，重要的是如何從失敗中找問題。

此役雖然惜敗中國，不過賽後湯智鈞仍然給隊友們高評價，他指出隊友們的表現都是「100分」，雖然比賽結果就是這樣，4年一次十分殘酷，但他強調還是要相信隊友們，會繼續好好把握努力，「我們不只想要比奧運，我們是想要站上頒獎台拿下金牌！」

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湯智鈞坦言，每個人的目標跟夢想都不同，他除了想要多參加幾屆奧運之外，也透露自己已經跟朋友們發下豪語，「我一定要拿到奧運金牌為止！」直言失敗並不是一種壞事，從失敗中找問題才比較重要。

上屆東京奧運因為疫情因素並沒開放觀眾，這次進到巴黎射箭台，看到全場爆滿的觀眾們，湯智鈞直言「震撼」，他表示不管是任何國家，說什麼語言的觀眾來幫他加油他都很開心，他也很喜歡表現給觀眾們看，非常享受這個感覺。

對於接下來的個人賽，湯智鈞希望能夠開心射箭，不要再想太多患得患失，期盼自己能夠好好享受每一支箭，不要想著每一箭都一定要射到10分，反而會給自己太多莫名的壓力。
 

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