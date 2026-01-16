林鄭配混雙出師不利首輪出局　林昀儒、鄭怡靜單打分頭拚

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者蔡厚瑄／綜合報導

繼上週落幕的杜哈冠軍賽後，世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽緊接著在本周登場，台灣黃金混雙「林鄭配」林昀儒／鄭怡靜攜手出擊，不過首戰面對曾資格賽出線的中國組合陳俊菘／秦宇軒，卻在率先聽牌的情況下，遭對手上演逆轉秀，最終在首輪止步，而今天兩人的也要分頭出戰單打賽事，鄭怡靜對決南韓柳藝琳，林昀儒則是要在晚間碰上中國選手溫瑞博。

林昀儒上週在杜哈冠軍賽在暌違26個月後再奪冠，排名也重回前10，本週他繼續在杜哈哈球星挑戰賽奮戰，不僅繼續在單打出擊，在混雙部分也和台灣一姐鄭怡靜再度合拍出擊。

首輪「林鄭配」的對手是從資格賽出線、年輕的「中國組合」陳俊菘／秦宇軒，面對兩名陌生的對手，林昀儒／鄭怡靜開賽就陷入苦戰，很快以5比11丟掉首局，不過接下來兩人逐漸調整到位，次局在被追成10比10平手的情況下連拿2分，先以12比10扳回一城，第3局又克服先遭對手搶下局點的困境，在8比10之際連搶4分，以12比10再下一城，也率先聽牌。

第4局「林鄭配」中段一口氣連拿5分，一度以9比7逆轉，但接下來卻突然當機，讓對手打出5比1攻勢，以11比7將戰局扳平，而最後的關鍵決勝局，林昀儒／鄭怡靜從開賽就一路遭到壓制，最終以6比11丟掉，總局數2比3落敗，無緣混雙8強。

雖然混雙提前出局，不過林昀儒、鄭怡靜今天也將分頭在單打出戰，鄭怡靜在晚間18點55分將對上韓國柳藝琳，林昀儒則是在晚間22點將交手温瑞博，此外女單蔡宇恩將碰上帕瓦德（Prithika Pavade），昨天經歷5局大戰氣走日本好手吉村和弘的17歲台灣小將郭冠宏，則將在晚間23點碰上德國好手杜達（Benedikt Duda）。