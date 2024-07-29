運動雲

>

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「擊劍王子」陳弈通於巴黎時間29日迎接自己的奧運首秀，在男子個人鈍劍項目登場，他先過了第一關64強，但在32強不敵世界第五的地主好手恩佐·勒福(Enzo Lefort)，雖然生涯第一次的奧運劃下句點，仍寫下台灣在奧運史上的擊劍項目最佳成績，寫下新猷的他，除了希望能帶動擊劍風氣、讓更多人投入之外，也期盼下次奧運不要再一個人來參加。

陳弈通除了今天跟世界第五的地主好手恩佐·勒福對戰之外，他也曾跟東京奧運的冠軍交手過，他透露自己大約跟這些頂尖好手交手過三次，而今天的比賽是跟他們最接近的一次，差一點點就能拿下勝利，連他自己都感到十分扼腕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役比賽途中因為劍鬆掉的關係，被裁判要求換劍，陳弈通指出這情形是第一次遇到，其他比賽沒有這麼嚴格，他一開始有跟裁判強調這是他的慣用劍，並不想換掉，但裁判仍執意要他換劍，有一點用不習慣，但他認為落敗主因還是戰術影響比較大。

結束生涯第一次奧運之旅，陳弈通透露接下來的目標就是亞運跟世大運，也從這次比賽學到如何更快進入狀況，同時期盼台灣的擊劍風氣可以更興盛，擊劍好手越來越多，希望下次不要再一個人來參加奧運。

 ▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運擊劍陳弈通2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

變裝皇后模仿「最後的晚餐」　奧運主辦方道歉了！

變裝皇后模仿「最後的晚餐」　奧運主辦方道歉了！

快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

大谷翔平跑出本季第27盜道奇止敗　教頭：他是熱愛學習棒球的人

大谷翔平跑出本季第27盜道奇止敗　教頭：他是熱愛學習棒球的人

林昀儒超暖心的一句話！　陳思羽曝光他賽前高喊「我會扛住！」

林昀儒超暖心的一句話！　陳思羽曝光他賽前高喊「我會扛住！」

永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

永山龍樹不滿判決拒握手！教練批不該存在「惡魔的6秒」被外媒嗆

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

熱門新聞

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

快訊／奧運「死亡之組」2連勝　麟洋配：有驚有險！

快訊／林昀儒、陳思羽讓中國「魔王」嚇出冷汗　2比4止步混雙8強

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練在選手村猝死！愛徒慟：你走得太早

變裝皇后模仿「最後的晚餐」　奧運主辦方道歉了！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

2中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

3奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

4林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

5巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

最新新聞

1吳詩儀將與厄瓜多選手爭4強門票

2喬科維奇直落2擊敗「紅土之王」納達爾

3摘金牌是目標！湯智鈞：要在失敗當中找問題

4陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

5巴黎文化奧運臺灣館爆場近6千人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

楊勇緯巴黎奧運挫敗無緣奪牌　劉文等：給他時間調適

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

台灣人Ray教美國實況主中文　餐廳喊：我要Shampoo！..店員大問號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366