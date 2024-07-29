裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「擊劍王子」陳弈通於巴黎時間29日迎接自己的奧運首秀，在男子個人鈍劍項目登場，他先過了第一關64強，但在32強不敵世界第五的地主好手恩佐·勒福(Enzo Lefort)，雖然生涯第一次的奧運劃下句點，仍寫下台灣在奧運史上的擊劍項目最佳成績，寫下新猷的他，除了希望能帶動擊劍風氣、讓更多人投入之外，也期盼下次奧運不要再一個人來參加。

陳弈通除了今天跟世界第五的地主好手恩佐·勒福對戰之外，他也曾跟東京奧運的冠軍交手過，他透露自己大約跟這些頂尖好手交手過三次，而今天的比賽是跟他們最接近的一次，差一點點就能拿下勝利，連他自己都感到十分扼腕。

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此役比賽途中因為劍鬆掉的關係，被裁判要求換劍，陳弈通指出這情形是第一次遇到，其他比賽沒有這麼嚴格，他一開始有跟裁判強調這是他的慣用劍，並不想換掉，但裁判仍執意要他換劍，有一點用不習慣，但他認為落敗主因還是戰術影響比較大。

結束生涯第一次奧運之旅，陳弈通透露接下來的目標就是亞運跟世大運，也從這次比賽學到如何更快進入狀況，同時期盼台灣的擊劍風氣可以更興盛，擊劍好手越來越多，希望下次不要再一個人來參加奧運。

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）