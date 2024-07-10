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瓊斯盃女籃加碼每人每場多2000元獎金　張承中：士氣低落盼激勵

▲瓊斯盃中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃女籃爆發出賽費3000元比男籃少2000元，引發外界「同工不同酬」質疑。籃協副秘書長張承中多次親上火線解釋，10日更拍板定案，女籃國手每人每場多發放2000元「激勵獎金」。張承中表示，「女籃的士氣有點低落，希望能達到激勵效果！」

本屆瓊斯盃開打前，籃協宣布男籃球員每場出賽費5000元，女籃雖然一度傳出可能不發放，但籃協最終決定每人3000元出賽費，但由於男、女籃金額並不相同，昨日中華女籃「藍白內戰」，雙方球員更在手臂纏繞黑色肌貼表達柔性抗議。

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今日籃協特別在賽程開打前，宣布女籃國手除了每場3000元出賽費，每人每場還將獲得2000元激勵獎金，等於補足金額與男子選手相同。

張承中強調，「籃協傾聽各界意見，思慮不夠周延，並未在一開始就和女籃球員直接溝通，很遺憾讓球員心裡不舒服，完全沒有要男女不平等的意思。」

至於為何不直接讓女籃出賽費比照男籃的5000元，而是3000元出賽費加上2000元激勵獎金，張承中則強調，「女籃這幾天在瓊斯盃表現不算太理想，士氣有點低落，也希望激勵她們。」

▲瓊斯盃中華白黃品蓁、林妘樺。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃女籃國手出賽費爭議，籃協加碼每人每場2000元激勵獎金。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃女籃出賽費籃協張承中台籃

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