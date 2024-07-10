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快訊／李漢昇加盟攻城獅　喊話期待和高國豪聯手

▲風城防守戰力再升級，「後場硬漢」李漢昇加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

▲風城防守戰力再升級，「後場硬漢」李漢昇加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御頂攻城獅球團今宣佈自由球員補強，後場硬「漢」李漢昇正式加盟攻城獅，新賽季將披上0號戰袍。李漢昇身高177公分體重76公斤，上賽季效力於T1聯盟臺南台鋼獵鷹，場均可攻下8.3分4助攻，三分線命中率達36％。除了進攻端表現搶眼，強悍的防守也是李漢昇的場上優勢之一。

除此之外，他在T1聯盟第二季寫下單場16分12籃板10助攻優異數據，成為T1聯盟歷史首位大三元的本土球員。張樹人總經理表示，「漢昇近幾年表現越來越穩定，除了能幫助球隊組織進攻，球團也期待他能將防守態度傳承給後衛群，展現更侵略的團隊防守強度。」

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李漢昇過去在HBL時期為攻城獅技術顧問陳志忠的徒弟，射手盧冠軒也是他在台師大時的隊友。李漢昇表示，「攻城獅有很多位過去熟識的教練、隊友，我很期待跟他們再續前緣，我也相信過去的緣分會幫助我更快速地融入團隊。」

另外，李漢昇也提到非常興奮能與高國豪攜手奮戰，「私底下跟國豪關係不錯，但過去一直沒有機會跟他同隊，很高興下個賽季能並肩作戰，我希望能和他一起進步，幫助攻城獅衝擊總冠軍。」

李漢昇在近幾季也都會抽空到攻城獅主場看球，他也非常期待能以主場球員身份體驗到獅紫軍的主場氛圍，「每一次在新竹看球，我都會因為球迷展現的向心力而感動，能夠在這麼好的舞台出賽，一直是我職籃生涯的目標之一！」
 

關鍵字： 李漢昇攻城獅TPBL台籃

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