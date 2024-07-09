快訊／PLG職籃選秀順位公布　高雄鋼鐵人確定獲得選秀狀元籤

▲PLG職籃第5季新人選秀會順位正式公佈。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

確定第5季順利開打的PLG職籃，在9日稍早確認台鋼獵鷹加入後，PLG聯盟也正式公佈選秀順位名單，首輪第1順位的選秀狀元籤確定由高雄17直播鋼鐵人拿下，至於台鋼獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位，首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹，至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG職籃聲明如下：

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P. LEAGUE+ 今日（07/09）公佈2024選秀大會球隊順位，狀元籤的部分由高雄17直播鋼鐵人拿下。而首輪其它順位選秀權的部分，由於台鋼獵鷹為新加盟之球隊，按聯盟章程第6章49.3 新加盟球團選秀會順序：「新加盟球團之選秀順位居於前一球季例行賽排名最後者之次順位，並於首輪所有球團選拔完畢後，擁有額外選秀順位。」

因此獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，最後再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹，至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG 2024選秀大會的視覺理念，以「突破」和「希望」為主題，運用聯盟的P LOGO作為主軸不斷向外放大、擴張形成通道、跳板的樣態，象徵過去經歷的種種磨練與時光，而在這努力過後將要迎來那嶄新的光芒。

