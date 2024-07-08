快訊／體育署盼瓊斯盃男、女籃出賽費平等　中華籃協回應了

▲瓊斯盃中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華隊男、女籃本屆「出賽費」確定不同調，男子組每人每場5000元，至於女子組則為每場每人3000元，引發女籃選手反彈，甚至連體育署長鄭世忠都發出聲明，希望籃協注意性別平權。對此，籃協稍早再度發出聲明，強調將來籃協都願意視情況，與選手商量調整出賽費。

籃協聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國家隊「徵召」男女籃球員為國家出賽的思維下，雖然有國家榮譽的因素，但仍有上對下的色彩，國家隊組訓單位針對每個球員之間、男女球員之間的「徵召條件」，不宜有不平等的對待。

在國家隊與男女籃球員「合作」組訓出賽的思維下，尤其在商業性質濃厚的賽事，組訓單位與選手之間，是尋求合作雙贏的思考，男女籃球員的「合作權利義務」會有不同，譬如身價不同會牽涉到保險，出賽費會牽涉到比賽票房與成本，這不單單僅是男女平等的問題。實質平等，是容許事物本質不同的差別待遇。

針對國家隊的後勤人力、設備、器材、食宿與交通，不論是榮譽性質的競技賽事，或者是商業性質的邀請賽事，在資源永遠不會是無限的情況下，不論男籃女籃，籃協及體育署都會盡力提供最高規格的支持。

目前制度下，出賽費由籃協自行負擔，本屆瓊斯盃，是台灣籃球環境第一次的突破，國家隊突破了徵召的思維，改採與選手合作的開放態度。本次出賽費金額並無前例可循，是參酌各界意見而定，籃協願意聆聽體育署及各界的聲音調整作法，不論外界有沒有批評，將來籃協都願意視情況，與選手商量調整出賽費。

▲本屆瓊斯盃男、女籃出賽費確定不同調。（圖／籃協提供）