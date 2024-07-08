快訊／雲豹補進PLG選秀探花　丁冠皓加入成綠衫軍新3巨頭

▲丁冠皓被夢想家交易至雲豹，將成為球隊新生代3巨頭。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今(8日) 宣布與福爾摩沙夢想家達成交易協議，前鋒丁冠皓正式加入球隊，進一步強化年輕戰力，丁冠皓是去年P. LEAGUE+選秀探花，他將與去年T1聯盟選秀狀元林信寬、榜眼高錦瑋齊聚，組成籃壇新生代「TOP3」！

丁冠皓和高錦瑋皆來自能仁家商及健行科技大學，與目前在CBA征戰的林彥廷組成「能仁三劍客」，並肩作戰也彼此熟稔，如今其中2人在雲豹重逢再度成為隊友，丁冠皓表示，跟小高從高中的默契就不錯，一路從高中到健行再到這次雲豹合體，很興奮可以跟隊友一起上場打拼，希望每場比賽能有穩定的表現並幫助球隊拿下勝利。

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高錦瑋也提到，很開心也很期待能和丁丁再度一起當隊友，希望未來可以跟他為給球隊帶來更多能量，也會好好享受跟把握跟他合作的時間，一起成長幫助球隊拿下更多勝利。

對於三位年輕戰力齊聚一堂，營運長顏行書透露，丁冠皓、高錦瑋和林信寬皆是去年選秀時鎖定的潛力新秀，期待這樣的年輕組合能成為球隊未來穩定的戰力，他們之間的默契和對球隊的整體氛圍都會有正面影響，不管是在場上相互激勵，或是一起學習進步，這對團隊來說也非常重要。

丁冠皓於2022年7月代表中華臺北征戰3對3亞洲盃籃球賽，同年夏天入選跨聯盟中華培訓隊參加BE HEROES籃球經典賽與籃球邀請賽，並於去年P. LEAGUE+新人選秀會第1輪第3順位被福爾摩沙夢想家選中。

