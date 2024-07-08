快訊／瓊斯盃中華女籃出賽費比男籃少！　每人每場新台幣3000元

▲瓊斯盃中華男、女籃出賽費差兩千元，女籃每場為3000元。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第43屆瓊斯盃女籃如火如荼進行，有關中華藍、白女籃是否比照男籃，每場比賽每位國手可獲得5000元台幣出賽費一事，8日中華籃協副秘書長張承中終於親自說明，「女籃每場比賽每位選手出賽費為3000元，但張承中強調，先前4次和工會的協議都是針對男籃，但這不代表協會沒有照顧女籃。」

先前職籃工會與籃協召開4次會議，針對國家隊選手相關權益進行討論，最終確定瓊斯盃期間，中華藍、白男籃每位選手每場可獲得5000元台幣出賽費。

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不過根據了解，截至目前為止，籃協與工會並未正式就此協議進行正式簽約。籃協副秘書長張承中表示，「針對女籃部分，4次和工會的會議討論是公開的，都是以男籃為主體，從未討論過女籃，我們後來認為工會作為國手的好朋友，來幫國手們談是OK的，所有的設定包含失能險、合約怎麼給，都是設定在講男籃，4次協議的內容就是男籃，這不代表我們協會沒有照顧女籃。」

「上周工會發了模糊、似是而非的聲明，好像暗指協會沒照顧女籃，這對雙方的互信沒有幫助，甚至我認為很扣分，談了4次卻在這個關頭發這種聲明，我認為非常不好。」張承中如此說道。

張承中也澄清，「跟女籃的合作，是另一種情況，整個女籃結構包括商業模式、選手身價，和男籃是兩件事，籃協一定男、女籃都會照顧，有關籃協不管女籃這件事絕對沒有，有在研議女籃的狀況，只是沒有大張旗鼓的溝通。還是會考慮收支平衡、商業模式，每場3000塊，藍、白兩隊女籃國手都有」

張承中最後表示，「千萬不要誤導到男女不平等，選手權益的保障包含出賽費、保險以及相關後勤資源的支援，但我們也得顧及到籃協的收支平衡，這些都是要考慮的關鍵點。」