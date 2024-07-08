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快訊／PLG職籃分裂！　勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士為首的3支PLG職籃球隊，宣布7月12日選秀並續辦PLG職籃第5季賽事。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

新職籃聯盟確定面臨「分裂危機」！包括台北富邦勇士、桃園璞園領航猿以及高雄17直播鋼鐵人，確定發表共同聲明，即日起退出職籃新聯盟後續籌備工作，續留PLG並將積極與聯盟共同投入新賽季準備工作。

PLG聯盟發表聲明表示，未來，聯盟也將以PLG核心價值：P代表People（臺灣籃球的球迷）、Player（努力不懈的球員）、Passion（對籃球的熱情）、Professional（追求20年的職業籃球）以及Plus（球迷的熱情加上球員的專業），為球迷、球員、球隊打造更優質的職籃環境，持續為台灣籃球盡心盡力。

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領航猿則發表聲明指出，對於 PLG 聯盟與 T1 聯盟共同舉辦賽事表達支持與認同，唯對於兩聯盟主體進行合併為單一聯盟主體，領航猿認為需要經過 PLG 聯盟及 T1 聯盟各自所屬的 11 支球團以及兩聯盟間進行討論並且達到共識，以利新聯盟架構及規章更為完善，依據以上論述，桃園璞園領航猿提議如下：

1.自 2024-2025 賽季開始之賽程，係由 PLG 聯盟及 T1 聯盟共同舉辦賽事，賽程安排由兩聯盟所屬共 11 支球隊互相對戰各四場，每隊皆會進行 40 場之例行賽，所有球隊主場皆不需變動，且所有比賽戰績皆計入各球團例行賽之戰績。
2.季後賽架構可由以下幾種方式產生
甲、 PLG 聯盟及 T1 聯盟依照各聯盟前四名球隊（PLG 四隊+T1 四隊），各自進行一輪的季後賽及冠軍賽，產生 PLG 聯盟及 T1 聯盟冠軍後，再兩聯盟冠軍隊之間的總冠軍賽
乙、 PLG 聯盟前兩名與 T1 聯盟前兩名共四支球隊，於季後賽第一輪交叉對戰後（PLG 1 vs T1 2 & PLG2 vs T1 1），再進行總冠軍賽。
丙、 PLG 聯盟與 T1 聯盟共 11 支球隊，依照勝率排名後，前八名球隊進行兩輪季後賽及總冠軍賽。
3.雙方聯盟對於行銷、轉播、聯盟日常運作等各自管理，惟針對競賽規則（包含但不 限於球員身份認定、球隊成員組成、裁判組織等），需經由 PLG 聯盟及 T1 聯盟兩聯盟共 11 支球團共同討論並經過決議後，共同遵守賽事規定。
4.上述決議方式則由 11 支球團共同討論後，以多數球團可以接受的方式，作為會議決議的方法。
5.對於兩聯盟合併為單一聯盟乙事，則於 2024-2025 賽季持續協商，以利未來合併為單一聯盟做準備。

關鍵字： PLG台北富邦勇士桃園璞園領航猿高雄鋼鐵人台籃

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