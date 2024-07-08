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快訊／勇士、領航猿確定沒交意向書　新職籃聯盟會長莊瑞雄擔任

▲▼ 立法委員莊瑞雄。（圖／《豈有此呂》）

▲立法委員莊瑞雄將正式出任新職籃聯盟會長。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

喧騰多時的新職籃聯盟，8日經過各隊代表會議後，終於又有重大進度，今日下午14時的會議上，包括台北富邦勇士、桃園璞園領航猿確定最終並未繳交加入新聯盟意向書，因此今日會議上確定僅有9隊代表進行最終討論，會議上也確定推舉對於台灣籃壇有眾多關心、幫助的立委莊瑞雄，出任未來新職籃聯盟首屆會長一職。

PLG、T1共11支職業球團，進入如火如荼進行整併討論，據了解，上周5會議中，包括勇士、領航猿都並未繳交加入新聯盟相關意向書，因此會議決議在今日兩隊繳交意向書後，進行後續包括外籍生等重點議題討論。

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▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

不過，在今日會議開始時，包括勇士、領航猿最終仍決定不繳交加入新聯盟意向書。因此最後僅剩9隊代表進行後續討論，並共同推舉新的會長是現任民進黨立法委員莊瑞雄。

新聯盟籌委會發言人張樹人表示，「莊瑞雄委員這幾年對台灣籃球的關心，包括阿提諾、阿巴西的歸化推動，會議中我們也電話連線委員，徵詢他的意見，他一口答應，對台籃有很多熱情，願意擔任新聯盟會長。」

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲富邦勇士林志傑。（圖／PLG職籃提供）

據張樹人說法，「莊瑞雄會長認為11支球隊要溝通，在會長的邀請、溝通下，目前仍會以11隊的進度來進行，重新邀請、溝通的時間，若15號聯合選秀沒得到意向書，會做另外的安排。」

另外，在外籍生相關議題上，張樹人則表示，「外籍生選秀仍是其中之一的選項，會長將會整合大家的想法，確定最後的決議。目前9隊共識算是一致的，但仍會綜合參考會長的意見。」

關鍵字： 莊瑞雄新職籃台北富邦勇士桃園璞園領航猿台籃PLGT1

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