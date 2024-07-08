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快訊／瓊斯盃男、女籃出賽費差兩千！　邱啟益高喊不公平

▲瓊斯盃中華藍總教練邱啟益。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍女籃總教練邱啟益，認為女籃出賽費不應該與男籃不同調。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃中華隊男、女籃本屆「出賽費」確定大不同，根據中華籃協副秘書長張承中說法，女籃本次出賽費確定為每場新台幣3000元，與男籃每場5000元差了2000元之多。對此，中華藍女籃總教練邱啟益聽聞後，直言「非常不公平！為什麼要分男女生，福利要公平一點，女籃永遠不被重視。」

此次職籃工會與籃協經歷4次公開會議談判，最終確定本屆瓊斯盃男籃每位球員每場將獲得5000元出賽費，但女籃最終出賽費則拍板定案為3000元，與男籃有2000元差距。

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8日以76比45大勝馬來西亞的中華藍，總教練邱啟益賽後聽聞出賽費女籃選手每場比男子選手少了兩千元時，直接表示不能接受這樣的不公平對待。

▲瓊斯盃中華藍林文佑、歐婕。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍林文佑。（圖／籃協提供）

邱啟益表示，「台灣女籃一直卡在這裡，一直退步，協會不重視怎麼進步，大家都是出賽為國爭光，為什麼要分男女生，福利要公平一點，女生永遠不被重視，大家都很想盡全力去幫國家得到好的成績，但並沒有讓國家重視我們。」

邱啟益更指出，「原本協會曾在開訓表示，爭取到女籃每場5000元。但不管給我們什麼待遇，我們都會把比賽完成。」

此戰貢獻13分，生涯首次打瓊斯盃的林文佑表示，「聽到這消息，蠻遺憾的，商業價值上我們知道會有落差，但如果已經到了國家隊，還在考慮商業價值嗎？身為女性，認為有點不平等對待。」

同樣拿下單場13分的歐婕也說，「女性運動還是值得大家關心，希望台灣也能做到男女平權。」

▲瓊斯盃中華藍林文佑、歐婕。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍歐婕也喊話希望男女籃應該要平等。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃女籃出賽費邱啟益林文佑歐婕台籃張承中體育署

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