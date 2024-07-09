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快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

▲陳建州。（圖／ETtoday資料照）

▲陳建州歡迎台鋼獵鷹正式加入PLG職籃。（圖／ETtoday資料照）

記者杜奕君／台北報導

昨日喜迎「大復活」的PLG職籃，在相隔不到24小時狀態下，就在台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人3隊之外，迎接「新朋友」台南台鋼獵鷹的加入，PLG職籃副會長陳建州強調，「願意讓台鋼球團加入，最主要是看見他們永續經營的決心，接下來也不排除持續有球隊加入新賽季。」

陳建州接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「我和台鋼獵鷹的謝裕民董事長見過面，最重要是看見台鋼集團永續經營的決心，除了職籃外，他們在職棒、企甲足球聯賽都有所經營，也歡迎這個新朋友加入我們PLG職籃的陣營。」

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陳建州也強調，「目前4隊迎接2024-25賽季，算是回到當時聯盟草創期的規模，但也不排除後續有更多球隊持續加入的可能性。」

據了解，PLG陣營不排除新賽季有「海外球隊」加入可能性，包括現有職籃球隊所在城市，也可能有新球隊成立的動機出現。

陳建州強調，「今天還是請大家把焦點放在台鋼這個新朋友上，但確實從聯盟創立後，海外不斷有球隊詢問，希望加入PLG職籃的詢問從來沒斷過，但我們還是希望聯盟先穩定成熟，再做後續打算。」

根據可靠消息指出，台鋼獵鷹是在昨天晚間正式敲定，將從新職籃陣營「下車」，轉投入PLG職籃，至於緊接而來7月12日的PLG職籃新人選秀會，屆時現有4支球團之選秀順位該如何排序，陳建州也透露，稍後聯盟端就會將相關資訊正式向外界公告。

▲台鋼獵鷹宣布吳岱豪、藍少甫回歸。（圖／獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹新賽季將轉戰PLG職籃。（圖／獵鷹提供）

關鍵字： 台鋼獵鷹PLG新職籃陳建州台籃

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