快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

▲台南台鋼獵鷹宣布退出新職籃，將轉戰PLG職籃陣營。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／台北報導

新職籃聯盟參賽隊伍確定「再減1」！原本隸屬T1職籃的台南台鋼獵鷹，9日下午宣布將於2024-25賽季加入PLG職籃，成為台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人之後的第4支參賽隊伍，至於新職籃聯盟參賽隊數，則確定從8隊再降至7隊。

獵鷹球團聲明如下：

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台鋼獵鷹球團於今（9）日宣佈退出新聯盟籌備委員會，並將於2024-25賽季加入PLG聯盟，繼續為南部籃球運動盡一份心力。獵鷹球團強調，加入新聯盟籌備委員會的期望是以11隊合併開打2024-25賽季，也期待新聯盟籌備委員會能整合現有雙邊資源，達成共識，共同為台灣籃球努力，並降低球團間的惡性競爭。

所以先前獵鷹雖已簽訂新聯盟參賽意向書，但此意向書僅代表初步合作意願，且意向書中第五點明確記載該書不構成具有拘束力之法律承諾，而對於昨日11隊所參與之新聯盟籌備會議，在各隊代表認知差距過大的情況下結束，台鋼獵鷹球團深感遺憾及失望。

在PLG聯盟確定繼續以PLG開展2024-25新賽季後，即來邀請並希望台鋼獵鷹加入，台鋼獵鷹球團內部經審慎評估後，認同現有PLG聯盟的品牌經營成效及價值，也不樂見歷經四年努力經營、得來不易的品牌價值在目前看似不穩定的局勢裡受損，因此決定加入PLG聯盟，並攜手現有球隊共同努力。

而PLG聯盟也承諾，新加入的台鋼獵鷹籃球隊，在正式加入後，將與現有PLG參賽球隊享有相同的權利與義務。

台鋼獵鷹球團誠摯希望各界媒體以及球迷朋友們，將焦點放在即將到來的選秀會上，給年輕的新秀多一點關注度，也期待球迷在新的賽季，能夠繼續支持台鋼獵鷹並進場看球。