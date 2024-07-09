快訊／巴黎奧運賴清德總統親授旗　郭婞淳、戴資穎領銜中華戰將現身

▲巴黎奧運賴清德總統親授旗，中華隊眾家好手齊聚宣示旗開得勝。（圖／許靖騏攝）

記者杜奕君／高雄報導

2024第33屆巴黎奧運，9日在左訓中心進行授旗典禮，總統賴清德親自蒞臨勉勵選手，並頒發20萬元加菜金以及贈送圓滿御守給予代表團，表達對於選手的關懷及祝福。包括郭婞淳、戴資穎、楊勇緯、李洋、王齊麟以及林昀儒等名將都現身。舉重選手陳玟卉代表接受加菜金，霹靂舞選手孫振則代表領受圓滿御守。

2024年第33屆巴黎奥林匹克運動會中華代表團授旗典禮，9日在高雄國家運動訓練中心舉行，由賴清德總統親自將國旗及代表團團旗授予中華奥會主席兼團長林鴻道，再由林團長授予代表團總領隊、中華奥會副主席張煥禎。

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賴清德總統也特別頒贈加菜金20萬元及贈送圓滿御守予代表團，表達對選手們的關懷奥祝福。舉重選手陳玟卉代表接受加菜金，霹靂舞選手孫振則代表領受圓滿御守。

賴清德表示，「當初黃金計畫就是由我在行政院長任內所提出，東京奧運中華隊拿下2金4銀6銅的好成績，而這次我們的後勤資源準備更充裕，可以說是『黃金Plus』計畫，相信成績一定會比上屆更好。感謝每位選手，幫助這場奧運盛會的每個人，這是真正的國家隊出征，希望大家為國爭光，祝福一帆風順。」

▲巴黎奧運賴清德總統首度主持授旗典禮。（圖／許靖騏攝）

本屆奥運會，我國代表團將參加游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、擊劍、高爾夫、體操、柔道、射擊、跆拳道、桌球、網球、舉重及霹靂舞等16個運動種類，共計60名選手參賽，加上各代表隊教練、醫護團隊及團本部職員等，代表團總人數達144人。

巴黎奥運將於2024年7月26日至8月11日舉行，這是巴黎繼1900年及1924年之後第3次舉辦奧運會。

授旗典禮後，代表團成員參加由中華奥會辦理的行前講習會，提供有關巴黎奥運會的相關資訊、交通和住宿安排、運動禁藥管制宣導以及安全洼意事項等等，以確保每位選手都能以最佳狀態迎接挑戰。

中華奥會主席林鴻道在典禮後表示，「我們對所有選手充滿信心 ，並希望他們在巴黎奥運中全力以赴。發輝最佳表現並展現實力，爭取最高榮耀。

▲賴清德總統今日親自出席持巴黎奧運授旗典禮。（圖／許靖騏攝）