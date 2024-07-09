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快訊／瓊斯盃女籃抗議「同工不同酬」　今晚藍白內戰號召穿黑衣入場

▲瓊斯盃女籃抗議同工不同酬，號召球迷今晚穿黑衣入場觀戰。（圖／取自職籃工會IG）

▲瓊斯盃女籃抗議同工不同酬，工會號召球迷今晚穿黑衣入場觀戰。（圖／取自職籃工會IG）

記者杜奕君／台北報導

本屆瓊斯盃男、女籃「出賽費」不均議題持續延燒，中華籃協昨日宣布男籃每人每場出賽費5000元，女籃卻僅有3000元，引發外界對於性別平權質疑。稍早職籃工會發表聲明，強調男籃願意比照女籃，將出賽費降為3000元。最新消息指出，今晚瓊斯盃中華女籃的「藍白內戰」，將號召球迷穿黑衣入場，象徵對此次同工不同酬事件的直接抗議。

隨後籃協也發出聲明，將原訂7月17日協商暫停，但不影響國手權利義務保障。

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籃協聲明如下：

中華民國籃球協會（籃協）與台北市職業籃球員職業工會（工會）商議籃球國手權利義務的保障，並有政大法律系副教授林佳和、體育署代表列席指導，四次協商全程公開，可受各界公評。

6月27日第四次會議結束後，雙方口頭達成共識，並約定於下周7月3日早上9點由體育署長宣布公開，惟7月2日工會提出新版，與6月27日口頭協議內容有落差，因此7月3日取消，落差主要為以下四點：

一、女籃議題於協商結束後加入
四次公開協商中，討論內容及協議文字，雙方皆預設男籃情況而討論。工會於7月2日才提出女籃議題，並大改合約格式，並希望7月3日能簽署。籃協有規劃女籃之權利義務保障，只不過沒有跟工會討論。

二、後勤設備、器材等配備之表達
籃協同意將工會要求之配備列於協議，也將籃協每次能提供之配備列於協議，供各界公評，亦供球員判斷考慮是否參加國家隊。7月2日工會版，直接將工會要求之配備列為契約義務，刪除籃協每次能提供之配備。

三、籃協違約之罰則
協議之內容，皆為籃協的義務，協議中籃協有大大小小、重要、次要義務等，不論大小義務違反，工會希望籃協只要違約就罰兩倍出賽費，籃協當時僅同意如違約，球員可無條件終止協議退賽。7月2日版本，工會改為籃協只要違約，球員退賽之餘，仍應支付出賽費。

四、籃協必須協助工會招募會員？
工會要求，籃協不得提供等於或高於協議之對待給非工會會員之國手，籃協不同意，否則形同籃協藉由國家隊待遇，協助工會招募會員。籃協對所有本土國手一視同仁，不管是不是工會會員，籃協對球員、國手、工會、球隊、聯盟，都不會有不合理的差別待遇。工會於第四次協商時表示理解，但於7月2日版又加回來。

籃協作為甲方組訓國家隊時，乙方是球員，工會因國手是否為會員、國手是否授權說不清楚，既非甲方亦非乙方，在立委、體育署之善意建議下，籃協仍誠意與工會（國手好朋友的身份）洽談，善意期待洽談之內容，球員亦能認同。

雖然與工會之協商卡關，但保障國手權利義務不會卡關。本次瓊斯盃，籃協已承諾之事項不會改變，將來，每次組訓國家隊前，籃協將採國手公開座談會之方式，討論雙方權利義務，並歡迎國手由經紀人、律師、工會代表、球隊代表等陪同一起參加，確認雙方資訊對等，沒有誤解沒有落差，一起合作組訓最強國家隊。

關鍵字： 瓊斯盃女籃出賽費同工不同酬台籃中華籃協

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