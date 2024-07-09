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快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／T1職籃提供）

▲新職籃聯盟確定以TPBL為名，共7隊正式開打。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

喧騰多時，台灣新職籃聯盟終於正式揭曉聯盟名稱，將以台灣職業籃球大聯盟(以下簡稱TPBL)為正式名稱進行相關聯盟、協會申請。並由包括台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神等7隊規模正式開打，7隊也正式發出聯合聲明，強調堅定打造台灣最好職業籃球舞台的決心。

TPBL職籃7隊聯合聲明如下：

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台灣職籃新聯盟參與隊伍(以下由北到南)台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神，今(9)日共同發表聲明，對於臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、台南台鋼獵鷹、高雄17直播鋼鐵人宣布退出新聯盟籌備一事表達遺憾，但也相信新聯盟未來在會長莊瑞雄委員的帶領下，必定會為球員打造最好的舞台，也帶給球迷最精彩的比賽。

▲新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王也確定進入新職籃TPBL聯盟。（圖／新北國王提供）

未能以11支隊伍展開2024-25新球季是新聯盟7支隊伍最大的遺憾，我們深信台灣職業籃球聯盟要向更遠大美好的未來前進，所有的球隊團結在一起是必要也是唯一的條件，是以在本季兩聯盟賽事均圓滿落幕後，我們全力邀請職籃所有隊伍齊聚一堂，為團結的新聯盟共同奉獻心力。

在3次的籌備工作會議，以及無數次線上群組討論中，我們總是抱持開放且互相尊重的態度，歡迎所有隊伍表達意見，也在每次必須產生決議前再三確認、詢問，我們相信充分溝通產生的共識，要比少數服從多數的投票花費更多時間與心力，但即使是如此做出的決議仍產生了不同的解讀，而最後11隊剩下7隊的結果告訴我們，台灣職籃距離團結還有很長的一段路。

我們深深肯定這4年所有台灣職籃聯盟以及球隊所做出的貢獻及努力，但在討論新聯盟的規章制度之前，或許不是先入為主的選定以哪個聯盟為主體，而應該客觀公正的討論每一個制度的合理性與公平性，畢竟建立在所有制度之上的價值應該是公平，沒有一支隊伍可以主導，也讓每一支參賽隊伍的意見都被充分尊重，新聯盟必須在這樣的原則下找到決策機制與執行辦法，才能為台灣職籃發展 做出最通盤考量的決定。
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放眼未來，新聯盟將以『台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League (TPBL)』為名進行聯盟及協會相關申請，也會在近日公布TPBL的選秀規章，並邀請本季報名兩聯盟選秀之新秀球員參與後續的新人選秀會，而TPBL未來也將在莊瑞雄會長的帶領下，陸續落實聯盟規章與相關制度。
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聯盟合併是極為複雜且困難的議題，過去兩年TPBL的7支隊伍付出過無數時間與精力進行溝通，也短暫接受「茲事體大」、「需要周延的規劃」等理由，但邁向未來的道路總要有起步的一天，即使困難我們也不逃避改變，我們樂觀的相信台灣籃球總有整合的一天，在這一天到來前，我們將繼續努力，不辜負球迷的期待。

▲海神胡瓏貿、史考特、瓊斯、林任鴻，雲豹卡森斯、蔣淯安 。（圖／T1職籃提供）

▲高雄海神也是TPBL首季7支球隊之一。（圖／資料照）

關鍵字： 新職籃台灣職業籃球大聯盟TPBL台籃

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