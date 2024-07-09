快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

▲瓊斯盃中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃女籃賽事，關於「出賽費」爭議持續延燒，女籃在每人每場3000元台幣，低於男籃每場5000元情況下，職籃工會發起今日中華藍、白女籃內戰「穿黑衣」抗議活動。對此中華籃協副秘書長張承中9日晚間再度親上火線表示，「我們尊重也樂見球員願意表達自己的聲音，籃協的立場絕對是挺男籃也挺女籃。」

針對瓊斯盃男、女籃爆發出賽費「同工不同酬」狀況，引發外界認為違反性別平權立場，今日瓊斯盃女籃「藍白內戰」甚至傳出球員將貼上黑色貼布，職籃工會並號召球迷穿上黑衣，表達無言的抗議。

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對此，籃協副秘書長張承中表示，「負責組訓的副秘書長賈凡一直女籃、男籃溝通，女籃球員選擇用這個方式表達想法，我們都尊重，也很高興他們願意表達自己的聲音，我們從來沒有略過、不重視過女籃的權益，現在被導向男女不平等，這不是我們的初衷也不樂見。」

至於外界關心的男、女籃出賽費，張承中表示，「目前仍維持男籃5000元、女籃3000元，包括體育署長鄭世忠也很關心，各界也不斷反饋意見，目前女籃出賽費是否變動，我們保留這部分，內部檢討後就會再向外界說明。」

張承中強調，「我個人覺得，談判就是這樣，不用把太多的情緒放在裡面，有適當時機再和工會談，我個人也不會排斥。籃協也挺男籃，也挺女籃，出賽費這一塊體育署沒有補助，是我們自籌來發給男、女籃選手。」

「我很遺憾用『男女平等』4個字來蓋掉這個開創性的作法，男籃挺女籃很好，籃協也挺男籃、女籃，各界的聲音我們都在聽，我們也在檢討這次事件，是否會有其他的補救方案，我們內部檢討後就會再向外界說明。」張承中如此說道。