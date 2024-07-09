快訊／新職籃命名效法中華職棒　TPBL職籃7隊開打選秀日期將延後

▲TPBL職籃聯盟正式成立，選秀日期可能順延。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／台北報導

等待多時，「台灣職業籃球大聯盟」(TPBL)確定將以7隊規模開打，據聯盟發言人張樹人透露，TPBL的命名模式有效法中華職棒的CPBL，因此定名為台灣職業籃球大聯盟。至於原訂計劃於7月15日進行選秀，目前可能延後至瓊斯盃男子組結束(7月21日)之後，但詳細日期、7對選秀順位抽籤，都會在和會長討論後才正式對外公布。

由台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神於9日晚間發表聯合聲明，確認台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League (TPBL)將以7隊參賽規模開打。

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聯盟發言人張樹人透露，聯盟命名模式是參考中華職棒CPBL，因此就定名為台灣職業籃球大聯盟。當時原訂聯合選秀日期為7月15日，但在4支球隊陸續退出聯盟運作後，詳細正式選秀日期確定延後，但正式日期會在和會長莊瑞雄討論後，再正式對外公布。

張樹人也強調，「聯盟方面已經以TPBL這個名字，進行聯盟及協會相關申請，也會在近日公布TPBL的選秀規章，也確定就是現有7支球團共同進行新賽季運作開打。」