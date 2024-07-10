陳玟卉巴黎奧運拚量級上升　喊話成績要超越自我

▲陳文惠昨日授旗典禮擔任選手代表。（圖／許靖騏攝）

記者杜奕君／高雄報導

上屆東京奧運展現強大實力，一舉奪下女子舉重64公斤級銅牌的陳玟卉，9日在中華代表團授旗典禮上，擔任選手代表接受總統賴清德致贈的20萬台幣加菜金。陳玟卉此次將在巴黎奧運轉換至71公斤量級，她喊話希望能超越自己過往的成績表現。

現年27歲的陳玟卉，在上屆東京奧運拿下舉重女子64公斤級銅牌，不過因應舉重量級縮減，此次陳玟卉選擇向上升到71公斤級參賽。

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談到這段備賽期的「增重」經歷，陳玟卉笑說，「吃對我其實不難，但如何把體重實質轉化成肌力及場上表現，自己還是花了不少時間努力才能達成。特別是體重上升，自己年紀也增加，恢復上確實會遇到些困難。」

本次授旗典禮上，陳玟卉也擔任選手代表，接受總統賴清德的20萬元加菜金，她笑說，「對我來說當然是一大肯定，不過場面這麼盛大，站在總統旁邊多少還是有點緊張。」

即將再次站上奧運舞台，陳玟卉也給自己訂下目標，希望量級提升，個人成績也要有所進步，目標就是超越自己，成績要比過往能夠再進步。

此次巴黎奧運舉重女子71公斤級，陳玟卉的兩大勁敵，包括中國廖桂芳、北韓宋國香都未參賽，因此最大對手可能為來自美國的里維絲以及厄瓜多帕拉修絲，陳玟卉也認為，「最後階段不會想太多，就是持續專心備戰，屆時看臨場發揮究竟如何。」

▲2024巴黎奧運中華健兒準備出擊。（圖／許靖騏攝）