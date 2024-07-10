經歷5屆民選總統授旗！　射擊國手林怡君讚：元首越來越接地氣

▲林怡君(左起)、莊智淵都已見證過5屆總統為中華代表隊授旗。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

巴黎奧運中華代表團9日舉行授旗典禮，總統賴清德親臨國訓中心，為選手加油打氣。其中射擊國手林怡君就透露，「自己的選手生涯已經經歷過5任總統為代表團授旗，現在的元首是越來越接地氣。」至於即將6度參與奧運的「桌球教父」莊智淵則認為，目前選手在身體狀況維持上越來越好，選手生涯有機會越來越長。

7度參與亞運、5次前進奧運舞台的射擊國手林怡君，自2000年雪梨奧運首度登上五環殿堂，林怡君今日參與巴黎奧運授旗典禮時，透露自己經歷包括李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文以及賴清德共5任總統為代表隊授旗，林怡君表示，「現在的總統越來越接地氣，不像以前都會覺得是電視上才看得到的人。」

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至於還想不想親自看到下一任總統授旗，林怡君則笑說，「我會繼續努力，但也希望總統要支持所有運動員，因為體育就是國力的展現。」

生涯6度參與奧運，自1998年曼谷亞運開始見證歷任總統授旗的莊智淵，同樣也是經歷5任總統授旗的沙場老將，他表示，「首度參與授旗時，自己還很嚴謹，現在心情則輕鬆不少。」

莊智淵表示，「和過去相比，現在國手的後勤支援確實進步不少，自己從沒想過選手生涯能超過25年，但目前桌球選手普遍選手壽命長，加上運科相關輔助發達，未來有機會看到更多選手生涯更長的選手出現。」

▲2024巴黎奧運代表團授旗典禮。（圖／許靖騏攝）