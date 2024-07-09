快訊／瓊斯盃出賽費爭議　中華女籃貼上黑貼布柔性抗議

▲針對瓊斯盃女籃出賽費爭議，今日藍白內戰中華女將們用黑色貼布表達柔性抗議。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃女籃9日壓軸賽事，由中華藍、白進行內戰，由於日前女籃出賽費與男籃不同(每場男子國手5000元、女子國手3000元)，引發同工不同酬質疑，今日藍、白兩隊所有球員在手臂上都以黑色肌貼纏繞手臂一圈，做出無言抗議。

此戰中華藍、白內戰，最終藍隊在林蝶、廖偉晴各拿14分帶動下，最終80比62大勝。不過此戰另類焦點，全在兩隊球員賽前達成共識，以黑色肌貼貼布，纏繞手臂一圈，象徵對於同工不同酬的性別平等爭議無言抗議。

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▲中華藍內線大將林蝶。（圖／籃協提供）

中華藍總教練邱啟益表示，「昨天有和球員聊一下，大家可以做一些理性抗議，不要太過頭、太大的動作，再怎麼抱怨，也應該遵照協會的意思，我們講太多也沒用。」

「大家有時激動講出一些較為極端的想法，我建議球員代表中華隊出賽，如果我們發生太嚴重的事，最後受傷的還是球員，沒有人會得利，大家還是比較柔性的抗議。」邱啟益如此說道。

▲瓊斯盃中華白總教練錢薇娟。（圖／籃協提供）

中華白主帥錢薇娟則強調，「我今天早上已經跟她們確認，我尊重球員想為自己的權益去努力、發聲，她們很勇敢，我只是要確認她們以百分之百的態度來比賽，她們以軟性的方式來表達訴求，我認為是雙贏的夜晚，達到她們想表達的意義了。但我認為事情還是要多溝通，才能攜手完成事情，並達成雙贏目標。」

▲瓊斯盃中華白陳昱潔。（圖／籃協提供）