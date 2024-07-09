瓊斯盃男女籃出賽費同工不同酬　職籃工會：踐踏性別平權價值

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃不過進行3天賽程，女籃就爆發國手出賽費每人每場3000元，比男籃選手每場5000元，硬生生少了2000元之多。雖然籃協方面澄清絕對沒有不照顧女籃，但職籃工會仍發出措詞強硬聲明，直指這樣的「同工不同酬」粗暴對待，是踐踏台灣近年各界努力推動的性別平權價值。

職籃工會聲明如下：

據報載，中華籃協針對今年度瓊斯盃出賽費，將以男子隊選手每場 5000 元、女子隊選手每場 3000 元之方式發予。

針對受同一個代表我國的特定體育團體邀請，同樣參與訓練、比賽，卻遭受差 別對待的景況，職籃工會實難理解和苟同，更無法相信2024年的台灣，「同工不同酬」的粗暴對待，竟血淋淋的發生在了我們所深愛的籃球運動。

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在此，職籃工會代表會員對中華籃協提出嚴正抗議，並籲請各主管機關應正視本案「踐踏台灣近年各界努力推動的性別平權價值」的深遠影響。

此外，關於中華籃協受訪時宣稱「工會上周的發文彷彿要引導協會不照顧女籃，內容對協會和工會的互信一點幫助都沒有，甚至很扣分。這是協會和工會第一 次合作，談了4次用這樣的方式，在這樣關頭，非常不好。」等說法。

本會必須再次強調，「不分性別服務我國職業籃球員，是工會自成立以來的核心價值」。無論自去年世大運、亞運以至於瓊斯盃，本會一向秉持公平原則，從未在任何權益爭取與協商過程中提出差別待遇的討論。

退萬步言，本屆受邀代表我國參與瓊斯盃的男、女、藍、白四隊選手的集訓及 比賽行程早已展開，但諸如保險、後勤設施、團隊人員等應由籃協負責的基本事務，「至今均仍未感受到依選手需求落實的努力」。

工會可以接受相關協議討論「立基於充分釐清彼此認知」下繼續進行，但動輒以破壞互信、扣分等情緒用詞，試圖分化工會內部組成，並試圖引導工會以接 受女籃球員遭受之不公平對待以推進協議進度之說法，本會恕難接受。

「同工同酬」，不僅是我國勞動部揭櫫之基本勞動價值，更是近年國際運動事務中，展現一個國家在運動發展進程上，關於平權價值最基本的檢核指標。

保障後勤待遇以及捍衛平權價值的路上，職籃工會會繼續努力，也期盼社會各界與球迷能一起支持，作為球員們爭取合理對待的後盾！

▲瓊斯盃中華女籃國手出賽費比男籃每場少兩千元，引發性別平權爭議。（圖／籃協提供）